Шохин, Гагарина и Жога выдвинут Путина на президентские выборы

Для участия в выборах в качестве самовыдвиженца должна быть создана группа избирателей из не менее 500 человек. Такая группа по выдвижению Путина проведет собрание в Москве 16 декабря, сообщил актер Владимир Машков

Установочное собрание инициативной группы по выдвижению Владимира Путина кандидатом в президенты на предстоящих выборах главы государства в марте 2024 года (Фото: Михаил Терещенко / ТАСС)

В штаб-квартире Общероссийского народного фронта (ОНФ) прошло собрание инициативной группы по выдвижению Владимира Путина кандидатом на президентские выборы 2024 года, передает корреспондент РБК.

В состав инициативной группы вошли в том числе председатель Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин, певица Полина Гагарина, актер и худрук Московского театра Олега Табакова Владимир Машков, президент Курчатовского института Михаил Ковальчук, глава фракции «Единая Россия» в Госдуме Владимир Васильев, спортсмен, член Совета Федерации Александр Карелин, шахматист Сергей Карякин, гимнаст Никита Нагорный, глава «Молодой гвардии» «Единой России» Антон Демидов, главврач московской больницы № 52 Марьяна Лысенко и спикер парламента ДНР, командир батальона «Спарта» Артем Жога (его сын погиб под Волновахой в первые дни военной операции). Последний накануне, 8 декабря, на встрече с Путиным призвал его баллотироваться на новый срок. Президент сказал, что планирует это сделать.

На собрании инициативной группы присутствующие сидели на фоне плаката «Команда Путина», каждый из выступающих выражал поддержку главе государства.

Машков заявил, что Путин уделяет внимание всем сферам деятельности государства, и выразил уверенность в поддержке выдвижения президента на новый срок творческими деятелями. Участие Путина в выборах готовы поддержать «все медики», сказала Лысенко, добавив, что говорит от имени «всех 3,5 млн» человек из медицинской отрасли. «Символом нашей стабильности» назвал выдвижение главы государства Ковальчук, про «судьбоносную возможность иметь будущее» для Донбасса заявила медиаменеджер и автор телеграм-канала «Катруся» Екатерина Агранович.

«Единая Россия» примет самое активное участие в избирательной кампании, обеспечив в том числе сбор подписей, сообщил секретарь генерального совета партии Андрей Турчак.

По закону, для самовыдвижения кандидата в президенты должна быть создана группа избирателей из не менее чем 500 человек. Группа по выдвижению Путина планирует провести собрание в московском «Зарядье» 16 декабря, сообщил на встрече Машков. Сам Путин, как ожидается, примет участие в съезде «Единой России» 17 декабря, говорил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Путин побеждал на выборах президента четыре раза. В 2000 году, будучи исполняющим обязанности главы государства, он набрал 51,95%, в 2004 году — 71,31%, в 2012 году — 63,6%, в 2018-м — 76,69%. В 2020-м одобренные поправки в Конституцию позволили Путину в третий раз подряд идти на выборы.

О планах вновь баллотироваться Путин объявил 8 декабря, на церемонии вручения медалей «Золотая звезда» Героям России в Андреевском зале Большого Кремлевского дворца. Песков отмечал, что решение рассказать о планах выдвижения на выборах было «абсолютно спонтанным» и стало «реакцией на обращение людей».