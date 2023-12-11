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Военная операция на Украине ,  
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Кулеба заявил, что Киев может «прыгать и танцевать» для вступления в ЕС

Кулеба: Украина выполнила ключевые требования для переговоров о вступлении в ЕС
Сюжет
Военная операция на Украине
Украина выполнила ключевые условия для начала переговоров о вступлении в ЕС, заявил Кулеба. Страна готова к новым требованиям, но «играть надо по правилам». Путин говорил, что Москва не возражает против присоединения Киева к ЕС
Дмитрий Кулеба
Дмитрий Кулеба (Фото: Sebastian Rau / PHOTOTHEK / Global Look Press)

Украина готова выполнить дополнительные условия для вступления в Евросоюз, если они будут выдвинуты, но Брюсселю при принятии решения следует обратить внимание на то, что уже сделано, считает глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба. Видео его беседы с журналистами опубликовано на сайте Еврокомиссии.

Кулеба напомнил, что для начала переговоров о присоединении к ЕС Украине нужно было учесть рекомендации Венецианской комиссии; по его словам, ключевые изменения в законодательство уже внесены.

Отвечая на вопрос о возможных дополнительных условиях, министр сказал: «Мы можем прыгать, мы можем танцевать, если это попросят в дополнение к уже сделанному, но мы считаем, играть надо по правилам. Если нас о чем-то попросили и мы это сделали, необходимо это учесть».

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По мнению министра, если в Брюсселе не примут решение о начале переговоров с Киевом, это не только демотивирует граждан Украины, но и подаст сигнал, что «ЕС не может принимать решения исторической важности и держать свои обещания»; «ставки очень высоки как для Украины, так и для ЕС». Он выразил уверенность, что решение о переговорах будет поддержано: «Колесо истории нельзя остановить. Я не сомневаюсь, что процесс расширения Евросоюза продолжится, Украина будет частью ЕС».

Украина подала заявку на вступление в Евросоюз в феврале 2022 года, после начала полномасштабного конфликта с Россией. В июне того же года страна получила статус кандидата. В ноябре Еврокомиссия рекомендовала начать переговоры с Украиной после того, как Киев выполнит оставшиеся условия для начала процесса присоединения к союзу. Они связаны с усилением борьбы с коррупцией, принятием закона о лоббировании в соответствии с европейскими стандартами и усилением гарантий для национальных меньшинств. 9 декабря президент Вледимир Зеленский утвердил четыре закона, необходимых для выполнения рекомендаций ЕК: три «антикоррупционных» и еще один о нацменьшинствах.

Решение о переговорах, как ожидается, будет принято на саммите ЕС 14-15 декабря. Против вступления страны в Евросоюз, в частности, выступает Венгрия. Что касается России, президент Владимир Путин говорил в октябре, что Москва никогда не была против вступления Украины в ЕС, а возражает лишь против «военного освоения». Однако в МИДе прошлой весной заявили, что «безобидность такого желания Киева вызывает серьезные сомнения».

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Дмитрий Кулеба Украина Евросоюз переговоры
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