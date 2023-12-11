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Военная операция на Украине ,  
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В ЕС обсудят гарантий безопасности и усиление помощи Украине

Боррель: главы МИДов стран ЕС обсудят предоставление гарантий безопасности Киеву
Сюжет
Военная операция на Украине
Гарантии безопасности, которые обсудит Брюссель, заключаются в расширении возможностей Европейского фонда мира, откуда финансируются поставки оружия Украине. МИД называл его «фондом войны», Россия осуждает поддержку Киева
Жозеп Боррель
Жозеп Боррель (Фото: Philipp von Ditfurth / dpa / Global Look Press)

Главы МИДов стран Евросоюза на встрече в Брюсселе 11 декабря обсудят предоставление Украине гарантий безопасности, а позднее на этой неделе эти предложения представят Совету ЕС, сообщил журналистам глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

«Мы представим обязательства в области безопасности. <...> Министры также обсудят, как действовать по предложению усилить нашу поддержку», — сказал он, добавив, что «настал момент для того, чтобы использовать все наши возможности» для помощи Киеву.

По словам Борреля, гарантии безопасности, которые будут представлены на саммите ЕС 14-15 декабря, главным образом заключаются в расширении Европейского фонда мира (European Peace Facility, EPF), из которого оплачиваются поставки вооружений Украине. Также на встрече обсудят координацию двусторонних соглашений между государствами-членами ЕС и Киевом.

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Фото:Jeff J Mitchell / Getty Images

EPF был создан в 2021 году для финансирования военных трат «в целях предотвращения конфликтов». Основной получатель траншей из фонда — Киев. В июле Боррель предложил превратить его в фонд обороны Украины; в российском МИДе в ответ на это заявили, что EPF «давно стал Европейским фондом войны».

В августе 2023 года представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано сообщил, что за полтора года конфликта на Украине ЕС оказал военную помощь Киеву на €20 млрд. Эта сумма включает двусторонние поставки военной техники отдельными государствами-членами и финансирование из Европейского фонда мира в размере €5,6 млрд.

В начале декабря Еврокомиссия представила результаты опроса, по которым доля граждан ЕС, которые поддерживают военную помощь Украине, снизилась с 67% в апреле 2022 года до 48% в августе 2023-го. Замглавы Европейской комиссии Вера Юрова признала, что убедить европейцев продолжить поддержку Киева сложно, но призвала не забывать, что «происходящее с Украиной может случиться и со странами — членами ЕС».

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Россия неоднократно выступала с критикой оказания военной помощи Украине. В Москве заявляют, что это не способствует урегулированию конфликта. В Кремле обещают, что западная техника будет «гореть за милую душу».

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Жозеп Боррель гарантии безопасности поставки оружия Евросоюз военная помощь
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