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Военная операция на Украине ,  
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В Брюсселе признали, что европейцев сложно убедить помогать Украине

ЕК: странам ЕС непросто убедить граждан в необходимости помогать Украине
Сюжет
Военная операция на Украине
Убедить европейцев продолжить поддержку Украины сложно, считает представитель ЕК. Венгрия ранее пригрозила заблокировать всю помощь Киеву и переговоры о вступлении без «стратегической дискуссии» по целям ЕС по Украине
Фото: Jeff J Mitchell / Getty Images
Фото: Jeff J Mitchell / Getty Images

Странам Евросоюза нелегко убеждать своих граждан в необходимости оказывать финансовую и военную помощь Киеву, но следует не забывать, что происходящее с Украиной может случиться и с государствами ЕС, заявила в интервью Le Monde замглавы Европейской комиссии (ЕК) Вера Юрова.

Ее спросили, прав ли Орбан в своем призыве к «стратегической дискуссии по Украине». Юрова ответила, что подобные дебаты о будущем Украины и отношениях между Россией и ЕС необходимы, и их должны вести европейские лидеры.

«Потому что им нелегко убедить своих граждан в том, что Киеву нужно помочь и финансово, и в военном отношении. Но мы не должны забывать, что Россия является империалистической страной и происходящее с Украиной может случиться и со странами — членами ЕС», — считает замглавы ЕК.

Доля граждан Евросоюза, которые поддерживают финансовую и военную поддержку Украины, снизилась с начала боевых действий, показывает недавний опрос Eurobarometer (проводится Еврокомиссией).

Так, общая поддержка предоставления военной помощи Украине упала с 67% в апреле 2022 года до 48% в августе 2023-го, а доля тех, кто против передачи оружия и техники Киеву, выросла с 26% до 34% в тот же период, писал The Newsweek.

Опрос также показал, что доля граждан ЕС, полностью поддерживающих санкции против России, снизилась 46% в августе 2023 года с 55% в апреле 2022-го.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ранее направил главе Евросовета Шарлю Мишелю письмо, в котором пригрозил заблокировать всю помощь Брюсселя Украине и будущий процесс ее присоединения к ЕС, если европейские лидеры не согласятся пересмотреть стратегию поддержки Киева, писало Politico со ссылкой на текст обращения.

По словам Орбана, никакое решение о финансировании Киева, начале переговоров о вступлении в ЕС или дальнейших санкциях против России не может быть принято, пока «эта стратегическая дискуссия» не произойдет. Сделать это, по предложению венгерского премьера, нужно на саммите в Брюсселе в середине декабря. «Европейский совет должен провести откровенное и открытое обсуждение осуществимости стратегических целей ЕС на Украине», — сказал Орбан.

Замглавы Еврокомиссии Вера Юрова обратила внимание, что Орбан «наделал много шума», но не помешал ввести санкции против России, а Украине — приблизиться к членству в ЕС. «Мы должны задаться вопросом, почему он решил применить вето», — сказала она.

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По мнению Юровой, ЕС должен «постепенно открывать двери» для Украины. Брюссель и Киев могут сделать конкретные вещи, в том числе в области технологий, энергетики, инфраструктуры, прежде чем Украина станет частью ЕС, добавила замглавы ЕК.

Юрова, которая недавно побывала в Киеве, заявила, что Украине еще есть над чем поработать в области борьбы с коррупцией или защите меньшинств, но страна полна решимости и выполнит все условия для начала переговоров о вступлении в ЕС.

Россия неоднократно выступала с критикой оказания военной помощи Украине. Летом 2022 года президент Владимир Путин говорил, что Москва никогда не была против вступления Киева в ЕС. При этом в «безобидности» такой перспективы усомнился министр иностранных Сергей Лавров, заявив, что «Евросоюз из конструктивной экономической платформы, в качестве которой он создавался, превратился в агрессивного воинствующего игрока». Позже в МИД называл в числе условий достижения мира на Украине отказ Киева от вступления в НАТО и ЕС.

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Теги
Кирилл Соколов Кирилл Соколов
Еврокомиссия Военная операция на Украине поставки оружия финансовая помощь Виктор Орбан вступление в ЕС
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