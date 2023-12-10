Милей заявил, что ситуация в Аргентине критическая и будет ухудшаться
Ситуация в Аргентине критическая, она продолжит ухудшаться, однако после наметится путь к росту, заявил президент Хавьер Милей в своей первой речи на посту президента.
«Ситуация в Аргентине критическая и чрезвычайная», — цитирует его El Pais. По словам президента, лишнего времени, как и места для бесплодных дискуссий нет, стране требуются «немедленные действия». «Мы знаем, что в краткосрочной перспективе ситуация ухудшится, но вскоре мы увидим плоды», — подчеркнул он.
Первый в истории Аргентины президент-либертарианец Хавьер Милей принес присягу и официально вступил в должность главы государства 10 декабря. Он выступил с речью в которой заявил, что начнет восстановление страны, но реформы будут «шоковыми», поскольку «постепенные» не приводили к нужным результатам.
«Ни одно правительство не получало худшего наследства, чем то, что получаем мы», — подчеркнул Милей. Одной из главных проблем Аргентины является уже шестая за десятилетие рецессия, экономика страны страдает от инфляции в 143%.