Милей заявил, что ситуация в Аргентине критическая и будет ухудшаться

Хавьер Милей (Фото: Tomas Cuesta / Getty Images) Уходящий президент Аргентины Альберто Фернандес и Хавьер Милей (Фото: Tomas Cuesta / Getty Images) Уходящая в отставку вице-президент Кристина Фернандес и Хавьер Милей (Фото: Matias Baglietto / Reuters) Фото: Martin Cossarini / Reuters Хавьер Милей и его сестра Карина Милей (Фото: Tomas Cuesta / Getty Images) Фото: Martin Cossarini / Reuters Фото: Irina Dambrauskas / Reuters Хавьер Милей и Жаир Болсонару (Фото: Agustin Marcarian / Reuters) Владимир Зеленский и Хавьер Милей (Фото: Agustin Marcarian / Reuters) Хавьер Милей (Фото: Agustin Marcarian / Reuters) Фото: Irina Dambrauskas / Reuters Фото: Martin Cossarini / Reuters

Ситуация в Аргентине критическая, она продолжит ухудшаться, однако после наметится путь к росту, заявил президент Хавьер Милей в своей первой речи на посту президента.

«Ситуация в Аргентине критическая и чрезвычайная», — цитирует его El Pais. По словам президента, лишнего времени, как и места для бесплодных дискуссий нет, стране требуются «немедленные действия». «Мы знаем, что в краткосрочной перспективе ситуация ухудшится, но вскоре мы увидим плоды», — подчеркнул он.

Первый в истории Аргентины президент-либертарианец Хавьер Милей принес присягу и официально вступил в должность главы государства 10 декабря. Он выступил с речью в которой заявил, что начнет восстановление страны, но реформы будут «шоковыми», поскольку «постепенные» не приводили к нужным результатам.

«Ни одно правительство не получало худшего наследства, чем то, что получаем мы», — подчеркнул Милей. Одной из главных проблем Аргентины является уже шестая за десятилетие рецессия, экономика страны страдает от инфляции в 143%.