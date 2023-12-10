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Политика ,  
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Милей заявил, что ситуация в Аргентине критическая и будет ухудшаться

Хавьер Милей: ситуация в Аргентине критическая и продолжит ухудшаться

Хавьер Милей
(Фото: Tomas Cuesta / Getty Images)
Уходящий президент Аргентины Альберто Фернандес и Хавьер Милей
(Фото: Tomas Cuesta / Getty Images)
Уходящая в отставку вице-президент Кристина Фернандес и Хавьер Милей
(Фото: Matias Baglietto / Reuters)
Фото: Martin Cossarini / Reuters
Хавьер Милей и его сестра Карина Милей
(Фото: Tomas Cuesta / Getty Images)
Фото: Martin Cossarini / Reuters
Фото: Irina Dambrauskas / Reuters
Хавьер Милей и Жаир Болсонару
(Фото: Agustin Marcarian / Reuters)
Владимир Зеленский и Хавьер Милей
(Фото: Agustin Marcarian / Reuters)
Хавьер Милей
(Фото: Agustin Marcarian / Reuters)
Фото: Irina Dambrauskas / Reuters
Фото: Martin Cossarini / Reuters

Ситуация в Аргентине критическая, она продолжит ухудшаться, однако после наметится путь к росту, заявил президент Хавьер Милей в своей первой речи на посту президента.

«Ситуация в Аргентине критическая и чрезвычайная», — цитирует его El Pais. По словам президента, лишнего времени, как и места для бесплодных дискуссий нет, стране требуются «немедленные действия». «Мы знаем, что в краткосрочной перспективе ситуация ухудшится, но вскоре мы увидим плоды», — подчеркнул он.

«Экономист с бензопилой» Милей вступил в должность президента Аргентины
Политика

Первый в истории Аргентины президент-либертарианец Хавьер Милей принес присягу и официально вступил в должность главы государства 10 декабря. Он выступил с речью в которой заявил, что начнет восстановление страны, но реформы будут «шоковыми», поскольку «постепенные» не приводили к нужным результатам.

«Ни одно правительство не получало худшего наследства, чем то, что получаем мы», — подчеркнул Милей. Одной из главных проблем Аргентины является уже шестая за десятилетие рецессия, экономика страны страдает от инфляции в 143%

Теги
Хавьер Милей Аргентина речь

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