WP сообщила об уголовных делах против выборщиков, голосовавших за Трампа

Почти треть выборщиков, голосовавших за Трампа в колеблющихся штатах в 2020 году, столкнулись с уголовными преследованиям, пишет WP. Некоторые из них заявили, что не голосовали бы за Трампа повторно

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За последние несколько месяцев 25 из 84 выборщиков, голосовавших за Дональда Трампа в колеблющихся штатах на президентских выборах в 2020 года, столкнулись с уголовным преследованием. На этом фоне многие из них отказываются голосовать за Трампа, если он выйдет в финал президентской гонки 2024 года, пишет The Washington Post.

По данным WP, большинство уголовных дел против выборщиков связано с подлогом, ложными показаниями и подачей фальшивых документов. Десять человек из 25 согласились в рамках урегулирования судебного процесса не выступать в качестве избирателей на любых выборах, на которых Трамп будет фигурировать в бюллетенях. Еще 13 человек были названы «соучастниками заговора, которым не предъявлены обвинения».

Газета отмечает, что расследования против выборщиков связаны с так называемым «заговором фальшивых избирателей Трампа» в 2020 году, когда экс-президент и его союзники пытались пересмотреть итоги голосования в колеблющихся штатах из-за «сотен тысяч» фальшивых голосов. «Я думаю, что послание [уголовные дела], посылаемое от штата к штату, без обязательной какой-либо координации и без всеобъемлющего охвата федерального обвинения, заключается в следующем: не вмешивайтесь в честность процедур выборов в штатах», — заявила бывший прокурор США по Южному округу Калифорнии Кэрол Лам.

Президентские выборы в США традиционно проходят в несколько этапов: во вторник после первого понедельника ноября проходит общенациональное голосование, где американцы выбирают не только конкретного кандидата в президенты, но и выборщиков от своего штата. Каждый штат имеет право выставить на президентские выборы столько выборщиков, сколько конгрессменов и сенаторов он посылает в конгресс. Выборщиками, как правило, становятся конгрессмены, бывшие военные или же какие-то популярные медийные лица. День голосования выборщиков приходится на 41-й день после дня всенародного голосования — это уже второй этап выборов президента. Президентом становится тот кандидат, которого поддержали не менее 270 из 538 выборщиков.

Опрошенные WP республиканцы заявили, что рост числа уголовных дел может отпугнуть потенциальных избирателей Трампа в штатах, которые ранее были к нему лояльны.

Некоторые из выборщиков, голосовавших за Трампа в 2020-м, также сообщили газете, что не стали бы делать это в 2024 году. «Зная то, что я знаю сейчас? Нет», — заявил активист Республиканской партии Кен Кэрролл, отвечая на вопрос о возможности повторного голосования за Трампа.

Вместе с этим политический консультант Брайан Робинсон назвал «абсурдом» предположение, что расследования против выборщиков смогут сдержать желание активистов участвовать в выборном процессе. Однако, учитывая прецедент, «избиратели обеих партий могут немного занервничать, если перевес снова окажется очень тонким», добавил он.

Шесть штатов (Аризона, Джорджия, Мичиган, Невада, Нью-Мексико и Висконсин), а также Министерство юстиции с 2020 года ведут расследование попыток Трампа отменить победу Байдена на выборах. Этим летом экс-президенту предъявили официальные обвинения. Кроме Трампа по делу проходят 18 человек. Среди них — бывший мэр Нью-Йорка и адвокат экс-президента Рудольф Джулиани, экс-глава администрации Белого дома Марк Медоуз и бывший высокопоставленный чиновник Министерства юстиции Джеффри Кларк.

«Они [Трамп и подельники] сознательно и преднамеренно присоединились к заговору с целью незаконно изменить исход выборов в пользу Трампа», — говорилось в заявлении суда. Помимо этого всем подсудимым были предъявлены обвинения в рэкете, ложных заявлениях, склонении государственных должностных лиц к нарушению присяги, подделке документов, оказании влияния на свидетелей, краже компьютеров и лжесвидетельстве.

До этого экс-президенту были предъявлены обвинения в заговоре с целью отмены выборов 2020 года, в ненадлежащем обращении с секретными документами, а также в выплате $130 тыс. порнозвезде Сторми Дэниелс за молчание. Сам Трамп обвинения неоднократно отрицал, называя их политическим преследованием.

По результатам выборов президента США 2020 года, нынешний глава государства Джо Байден получил 306 голосов выборщиков, Дональд Трамп — 232. Следующие выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года, инаугурация — в январе 2025-го. И Трамп, и Байден уже объявили о своем участии в них.

Согласно последним опросам общественного мнения, Трамп обходит нынешнего президента Джо Байдена. Как выяснила для CNN компания SSRS, 49% респондентов готовы отдать свои голоса за Трампа, 45% — за Байдена. Еще 5% опрошенных выбрали вариант «другое», а 1% опрошенных заявили, что не будут голосовать. При этом результаты аналогичного опроса, проведенного в августе, фиксировали меньший разрыв между Трампом и Байденом — 47% против 46% в пользу экс-президента.



Еще один опрос, проведенный в ноябре The New York Times совместно с Сиенским колледжем среди зарегистрированных избирателей, выявил, что экс-президент опережает нынешнего в пяти из шести ключевых штатов, которые проголосовали за Байдена в 2020 году.



Байден призывал не дать Трампу победить и отмечал, что вряд ли бы сам выдвигался на пост президента, если бы не политические амбиции Трампа.