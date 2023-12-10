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Политика ,  
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Байден перекрестился в ответ на слова Трампа о «диктатуре на один день»

Байден перекрестился в ответ на слова Трампа о диктатуре на один день
Трамп в ответ на опасения экспертов по авторитаризму пообещал не становиться диктатором надолго — только на первые сутки для решения пары вопросов. Байден перекрестился и сказал: «Слава богу»
Джо Байден
Джо Байден (Фото: Win McNamee / Getty Images)

Бывший президент США Дональд Трамп в своих предвыборных речах обещает вместо служения американцам «отомстить» и добиться «возмездия», а также зовет «вредителями» своих политических оппонентов, это «отголосок ненависти» из Германии времен 1930-х. Об этом заявил президент Джо Байден во время сбора средства на свою кампанию, его слова приводит пресс-служба Белого дома.

«На днях он сказал, что станет диктатором только во время первого дня. Слава богу, только на один день», — пошутил Байден. В этот момент он перекрестился, отмечает пул Белого дома.

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Политика
Дональд Трамп

Поводом для шутки Байдена стал ответ Трампа на вопрос журналиста, заданный в начале декабря: «Вы обещаете Америке сегодня вечером, что никогда ни при каких обстоятельствах не будете злоупотреблять властью в качестве возмездия кому бы то ни было?». «За исключением первого дня. Я хочу закрыть границу и я хочу бурить, бурить, бурить [нефть]», — ответил политик и затем подчеркнул: «В остальном я не диктатор».

Обсуждение того, не будет ли Трамп диктатором в случае победы на выборах президента США (пройдут в ноябре 2024-го), усилились после выхода статьи в The New York Times в конце ноября. Журналисты побеседовали с экспертами по автократиям, которые рассказали, что их уже долгое время беспокоят «хвалебные замечания Трампа в адрес иностранных диктаторов и презрение к демократическим идеалам», а все более частое упоминание предполагаемых внутренних врагов является отличительной чертой тоталитарных лидеров.

«Мы обещаем вам, что искореним коммунистов, марксистов, фашистов и левых радикальных головорезов, которые живут как паразиты в нашей стране», — сказал Трамп на митинге в середине ноября и похвалил венгерского премьера Виктора Орбана, назвав его «очень жестким, сильным парнем».

По сведениям NYT, команда Трампа составляет списки консервативно настроенных юристов, которые не будут перечить его жестким инициативам, как порой случалось во время первого президентского срока, например, по вопросу личного контроля над Минюстом.

В предвыборном штабе Трампа в ответ на критику заявлений политика о наличии внутри США «вредителей», сказали, что недовольство выражают реакционные либералы, чье «печальное, жалкое существование будет разрушено, когда президент Трамп вернется в Белый дом». «Сегодня вечером он сказал, что станет диктатором с первого дня. Американцы должны ему поверить», — считают в предвыборном штабе Байдена.

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Политика
Джо Байден

Байден и Трамп заявили о желании участвовать в выборах президента, но пока не получили номинацию от своих партий.

При этом Трамп к концу 2023 года стал обходить по популярности нынешнего главу государства в опросах общественного мнения. Как выяснила для CNN компания SSRS, 49% респондентов готовы отдать свои голоса за Трампа, 45% — за Байдена. Еще 5% опрошенных выбрали вариант «другое», а 1% заявил, что не будет голосовать. При этом результаты аналогичного опроса, проведенного в августе, фиксировали меньший разрыв между Трампом и Байденом — 47% против 46% в пользу экс-президента.

Другой опрос, который был проведен The New York Times совместно с Сиенским колледжем среди зарегистрированных избирателей, выявил, что Трамп опережает Байдена в пяти из шести ключевых штатов, которые проголосовали за нынешнего президента США в 2020 году.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Дональд Трамп Джо Байден США диктатор
Джозеф Байден фото

Джозеф Байден

политик, президент США

20 ноября 1942 года
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

45-й президент США, предприниматель, политик

14 июня 1946 года

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