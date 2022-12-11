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Военная операция на Украине ,  
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Премьер Абхазии заявил о попытках открыть в Грузии «второй фронт»

Премьер-министр Анкваб: Абхазия следит за попытками открыть «второй фронт» в Грузии
Представители стран Европы, особенно из Польши, приезжали и пытались открыть «второй фронт» против России в Грузии, рассказал премьер-министр Абхазии. В Сухуме следят за ситуацией, но пока не видят «тревожных акций»
Александр Анкваб
Александр Анкваб (Фото: Владимир Попов / ТАСС)

Власти Абхазии сохраняют бдительность в отношении Грузии на фоне информации о попытках «эмиссаров» из стран Европы открыть против России «второй фронт». Об этом заявил премьер-министр Абхазии Александр Анкваб в интервью «РИА Новости».

«Бдительность мы никогда не теряем ни в какой ситуации, тем более в сегодняшней. Особенно когда было много информации о том, что эмиссары из разных стран Европы, особенно из Польши, приезжали и инспирировали открывать второй фронт. Но, слава богу, пока этого не происходит», — сказал он.

Анкваб отметил, что ситуация в регионе всегда остается напряженной, однако выразил уверенность, что в Грузии есть достаточно «разумных людей», которые не допустят эскалации.

«Акций, которые нас бы тревожили, нет», — заключил премьер-министр страны.

В конце сентября глава МИД Абхазии Инал Ардзинба заявил, что страна будет считать высокой вероятность войны с Грузией до подписания договора о неприменении силы.

По его словам, Сухум фиксирует, что в Грузии растет число контрактов на поставку разведывательных беспилотников, а также расширяются контакты с НАТО и проходят совместные учения с США.

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Ардзинба предположил, что Вашингтон пытается надавить на Тбилиси, чтобы он открыл «второй фронт». Ситуация в регионе находится на контроле у главы Абхазии Аслана Бжании, добавил он.

В МИД Абхазии подчеркнули, что правительство создало рабочую группу, которая будет оценивать боеготовность армии, в том числе вместе с российскими коллегами.

Ряд украинских политиков на фоне российской спецоперации выступали с различными заявлениями в отношении Грузии. Так, депутат Верховной рады Федор Вениславский отмечал, что у грузин есть уникальная возможность заставить власти «предпринять конкретные шаги и освободить Абхазию и Южную Осетию».

Секретарь Совбеза Украины Алексей Данилов также призвал Тбилиси «подниматься и защищать свою страну». С похожими заявлениями выступали советники главы офиса президента Украины Михаил Подоляк и Алексей Арестович.

Власти Грузии не раз подчеркивали, что считают недопустимым втягивание страны в конфликт на Украине. Так, еще в мае премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили пообещал населению страны долгосрочный мир с Россией и исключил открытие второго фронта.

Тем не менее после призывов представителей Украины открыть в стране «второй фронт» против России председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе предложил организовать референдум, чтобы узнать позицию населения.

«Мы можем провести опрос, плебисцит, хотят ли люди открывать второй фронт в Грузии или нет», — сказал Кобахидзе. В то же время он подчеркнул, что не поддерживает эту идею.

Позднее Кобахидзе пояснил, что в заявлении о том, что власти Грузии готовы организовать референдум, была доля сарказма и иронии. «Мы знаем, и это видно из исследований, что общество против войны», — заключил он.
 

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Абхазия Грузия Россия фронт
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Реклама, Рекламодатель ПАО Сбербанк.

Предварительный расчет по повышенной ставке. Не является публичной офертой.

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