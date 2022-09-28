Глава МИД Абхазии счел высокой вероятность войны с Грузией

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Абхазия будет считать вероятность войны с Грузией высокой до подписания договора о неприменении силы, сообщил глава МИД Инал Ардзинба, передает «РИА Новости».

«Пока мы не подпишем с Грузией соглашение о неприменении силы на площадке Женевских дискуссий, а оно по-прежнему не подписано, мы будем считать вероятность войны высокой. А поскольку Грузия это соглашение не подписывает, то мы исходим из этого», — сказал он.

Ардзинба отметил, что стороны могли бы подписать соглашение 5-6 октября на очередном раунде Женевских дискуссий. По его словам, Абхазия готова заключить такую договоренность. «Если Грузия настроена на мир, значит, она это соглашение подпишет. Если Грузия не настроена на мир, значит, она не будет подписывать это соглашение», — отметил он.

Министр добавил, что Абхазия следит за тем, как в Грузии растет число контрактов на поставку разведывательных беспилотников, расширяются контакты с НАТО и проходят совместные учения с США.

По его версии, США пытаются надавить на Грузию, чтобы она открыла «второй фронт». Ситуация в регионе находится на контроле у главы Абхазии Аслана Бжании, добавил Ардзинба.

Тем временем, по его словам, правительство Абхазии создало рабочую группу, которая будет оценивать боеготовность армии, в том числе вместе с российскими коллегами.

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Война Абхазии и Грузии (1992-1993 гг.) началась после того, как Военный совет Грузии решил вернуть Конституцию 1921 года, а Верховный совет Абхазии объявил о возвращении к Конституции Абхазской ССР 1925 года. Таким образом, Грузия стала государством, в котором не подразумевается существование автономий, а Абхазия объявила независимость. Грузия ввела в Абхазию войска. По официальной версии, военные должны были освободить заложников из числа сторонников свергнутого президента Звиада Гамсахурдии, которые хотели восстановить прежнюю власть, а также защитить железную дорогу для транзита грузов между Россией и Арменией.

В августе 2008 года произошло обострение конфликта между Грузией и Южной Осетией. Грузинские власти обвинили Цхинвал в нарушении режима прекращения огня, южноосетинские утверждали, что первой огонь открыла Грузия. Тогда президент России Дмитрий Медведев объявил о вводе войск в Южную Осетию, чтобы «принудить Грузию к миру». После пяти дней боевых действий Россия вытеснила грузинских военных. Михаил Саакашвили, который тогда руководил Грузией, назвал территории республик оккупированными Россией и заявил о выходе из СНГ. Россия признала независимость Абхазии и Южной Осетии.



