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Военная операция на Украине ,  
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Медведев заявил о наращивании производства мощных средств поражения

Медведев: Россия наращивает производство наиболее мощных средств поражения
Новые мощные вооружения основаны на новых принципах, подчеркнул зампредседателя Совбеза России
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев (Фото: Екатерина Штукина / POOL / ТАСС)

Россия наращивает производство наиболее мощных средств поражения, заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев в своем телеграм-канале.

По его словам, «враг окопался» не только на Украине, но и в Европе, Северной Америке, Японии, Австралии, Новой Зеландии и других странах. «Поэтому мы наращиваем производство наиболее мощных средств поражения. Включая те, что основаны на новых принципах», — подчеркнул он.

Ранее зампредседателя Совбеза России рассказал, что предприятия военно-промышленного комплекса (ВПК) приходится «раскочегаривать» и переводить на военные рельсы, чтобы они эффективно работали в условиях военной операции.

Медведев заверил, что всех видов вооружений у России «будет достаточно». «Где-то нам нужно еще нарастить эти объемы, но мы вне всякого сомнения способны за себя постоять», — отметил он.

Президент России Владимир Путин в сентябре поручил нарастить производственные мощности. Он отметил, что оборонные предприятия уже «решают нестандартные задачи, перестраивают производство, совершенствуют продукцию, опираясь на опыт реальных боевых действий».

Глава государства также отметил, что российское вооружение «эффективно противостоит западным образцам вооружения». Он напомнил, что на поддержку киевского режима «фактически брошены все запасы арсеналов НАТО».

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В ноябре Путин на встрече с членами координационного совета при правительстве по обеспечению потребностей ВС России потребовал увеличить количество производимой военной техники и улучшить ее характеристики.

Министр обороны Сергей Шойгу анонсировал, что в 2023 году финансирование гособоронзаказа увеличится в полтора раза для обеспечения постоянной готовности вооруженных сил на уровне 97%. 

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Ваш доход
0
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0%
Оформить онлайн

Реклама, Рекламодатель ПАО Сбербанк.

Предварительный расчет по повышенной ставке. Не является публичной офертой.

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