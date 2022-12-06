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Военная операция на Украине ,  
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Медведев заявил о «раскочегаривании» оборонных предприятий

Медведев: военно-промышленные предприятия приходится «раскочегаривать»
Фото: Александр Поляков / Global Look Press
Фото: Александр Поляков / Global Look Press

Предприятия военно-промышленного комплекса (ВПК) приходится «раскочегаривать», чтобы они эффективно работали в условиях военной операции, заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев на встрече с активистами и волонтерами. Видео мероприятия опубликовала пресс-служба партии «Единая Россия».

«Наша задача сейчас, в период, когда идет специальная военная операция, добиться того, чтобы механизм военно-промышленного комплекса работал как часы. Я вот этим занимаюсь внутри Совета безопасности. <…> Нам сейчас приходится очень многое раскочегаривать, переводить на военные рельсы», — сказал он.

Медведев заявил, что всех видов вооружений у России «будет достаточно». «Где-то нам нужно еще нарастить эти объемы, но мы вне всякого сомнения способны за себя постоять», — подчеркнул он.

В конце сентября президент Владимир Путин на совещании с представителями отрасли поручил нарастить производственные мощности. Президент отметил, что оборонные предприятия уже «решают нестандартные задачи, перестраивают производство, совершенствуют продукцию, опираясь на опыт реальных боевых действий».

В ноябре Путин на встрече с членами координационного совета при правительстве по обеспечению потребностей ВС России потребовал увеличить количество производимой военной техники и улучшить ее характеристики. По словам президента, в стране необходимо наладить «четкую, качественную и хорошо скоординированную работу» по обеспечению военных экипировкой, снаряжением и вооружением.

Теги
Персоны
Дмитрий Медведев военно-промышленный комплекс Единая Россия ВПК

Дмитрий Медведев

политик, экс-президент, замглавы Совбеза России

14 сентября 1965 года
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Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
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Предварительный расчет по повышенной ставке. Не является публичной офертой.

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