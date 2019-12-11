Турция пригрозила закрыть для США базы НАТО на своей территории

Турция пригрозила закрыть для США базы НАТО на своей территории

К такому шагу могут привести санкции против Турции из-за российских С-400 или Сирии, грозит МИД страны. База Инджирлик — один из опорных пунктов США на Ближнем Востоке, на ней хранится ядерное оружие

Турция в ответ на санкции со стороны Вашингтона может поднять вопрос о закрытии авиабазы Инджирлик, которую эксплуатируют ВВС США. Об этом, как передает Anadolu, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

«Члены Конгресса США должны понять, что Анкаре нельзя навязать чужую волю», — сказал Чавушоглу. По его словам, помимо Инджирлика Турция может «поднять вопрос» базы Кюреджик, которая сейчас используется в системе ПРО НАТО.

Авиабаза Инджирлик была построена после Второй мировой войны. В годы холодной войны она использовалась для проведения разведывательных полетов над территорией Советского Союза, также на нее было доставлено и ядерное оружие. База использовалась войсками США в годы войны в Персидском заливе в 1991 году, а также конфликтов в Афганистане, Ираке и Сирии.

Из-за политического конфликта США и Турции, связанного с противоречиями по Сирии, Вашингтон готовится ускорить вывоз ядерного оружия с базы, утверждали источники The New York Times. По словам одного из собеседников издания, этот факт будет концом американо-турецкого сотрудничества.