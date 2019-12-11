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Политика ,  
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Турция пригрозила закрыть для США базы НАТО на своей территории
К такому шагу могут привести санкции против Турции из-за российских С-400 или Сирии, грозит МИД страны. База Инджирлик — один из опорных пунктов США на Ближнем Востоке, на ней хранится ядерное оружие

Турция в ответ на санкции со стороны Вашингтона может поднять вопрос о закрытии авиабазы Инджирлик, которую эксплуатируют ВВС США. Об этом, как передает Anadolu, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

«Члены Конгресса США должны понять, что Анкаре нельзя навязать чужую волю», — сказал Чавушоглу. По его словам, помимо Инджирлика Турция может «поднять вопрос» базы Кюреджик, которая сейчас используется в системе ПРО НАТО.

Авиабаза Инджирлик была построена после Второй мировой войны. В годы холодной войны она использовалась для проведения разведывательных полетов над территорией Советского Союза, также на нее было доставлено и ядерное оружие. База использовалась войсками США в годы войны в Персидском заливе в 1991 году, а также конфликтов в Афганистане, Ираке и Сирии.

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NYT сообщила об обсуждении в США вывоза ядерного оружия из Турции

Из-за политического конфликта США и Турции, связанного с противоречиями по Сирии, Вашингтон готовится ускорить вывоз ядерного оружия с базы, утверждали источники The New York Times. По словам одного из собеседников издания, этот факт будет концом американо-турецкого сотрудничества.

Российские зенитно-ракетные комплексы С-400, против поставок которых Анкаре выступал Вашингтон, являются «оборонительными системами», добавил Чавушоглу. Он заявил, что Турция не будет использовать их для нападения на кого-либо, передает Sabah.

Летом этого года Россия завершила поставки ЗРК С-400 в Турцию по контракту на сумму $2,5 млрд, заключенном в 2017 году. На фоне сделки Вашингтон приостановил участие Анкары в программе поставок американских истребителей пятого поколения F-35.

Власти Турции не первый раз говорят о возможном закрытии базы Инджирлик для американских военных. В частности, Чавушоглу допускал такую возможность в мае 2018 года на фоне разногласий с Вашингтоном из-за поддержки сил самообороны турецких курдов (YPG). Анкара считает их террористами и связывает с запрещенной в стране Рабочей партией Курдистана.

Авторы: Георгий Тадтаев, Наталия Анисимова
Теги: Турция, Инджирлик, НАТО
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