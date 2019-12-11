В Раде потребовали от Зеленского раскрыть детали продажи «Слуги народа»

Депутата от «Европейской солидарности» заинтересовало, когда и за какую сумму права на показ сериала с Зеленским были проданы ТНТ. Премьера состоялась на российском телеканале через два дня после «нормандского саммита»

Постер первого сезона сериала (Фото: wikimedia.org)

Депутат Верховной рады Украины от «Европейской солидарности» (лидером партии является экс-президент Украины Петр Порошенко, занимает в Верховной раде 27 мест из 450) Алексей Гончаренко направил президенту страны Владимиру Зеленскому запрос, в котором попросил сообщить подробности продажи сериала «Слуга народа» телеканалу ТНТ. Об этом Гончаренко сообщил в Facebook, опубликовав фотографии документа.

Депутата, в частности, заинтересовало, за какую сумму «Студия Квартал-95» продала права на трансляцию сериала с Зеленским в главной роли российскому телевидению; когда начались переговоры, а также когда состоялась продажа прав и была проведена сделка.

Как обратил внимание Гончаренко, телеканал ТНТ анонсировал показ сериала «внезапно и сразу после «нормандской встречи», которая прошла 9 декабря в Париже.

О том, что ТНТ покажет 11 декабря первые три эпизода сериала, стало известно накануне. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя начало трансляции, заявил журналистам, что телеканалу для этого не требуется разрешение Кремля.