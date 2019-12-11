В Раде потребовали от Зеленского раскрыть детали продажи «Слуги народа»

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика шерингаPink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Почитай старших
Экономика шеринга
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 12 декабря
USD ЦБ: 63,57 (-0,01) Quote, 12:33
Курс евро на 12 декабря
EUR ЦБ: 70,46 (+0,07) Quote, 12:33
Комитет сената США одобрил законопроект о санкциях против Турции Политика, 21:02 Федерация фигурного катания назвала характер травмы Загитовой Спорт, 20:57 Век учения: что делать, чтобы не потерять работу Партнерский материал, 20:50 Госдума поддержала запрет штрафа за превышение средней скорости Общество, 20:45 РФС рассмотрит высказывания Гинера о судействе в матче с «Краснодаром» Спорт, 20:34 Словакия приготовилась к газовому кризису на фоне споров Москвы и Киева Политика, 20:34 В Москве эвакуировали 14 судов из-за сообщений о минировании Общество, 20:22 На что надо перестать бесцельно тратить время в новом году РБК и Huawei, 20:15 РФС оценил судейские решения в матче «Спартака» и «Зенита» Спорт, 20:09 Родственники Заворотнюк отреагировали на сообщения о параличе у актрисы Общество, 20:04 Кипр обогнал регионы России по объему активов у российских брокеров Финансы, 19:51 Иван Сурвилло — об интересах двадцатилетних и пенсионных накоплениях РБК Стиль и YE’S apartaments, 19:45 YouTube пообещал удалять видео за оскорбления и скрытые угрозы Технологии и медиа, 19:44 В Раде потребовали от Зеленского раскрыть детали продажи «Слуги народа» Политика, 19:32
Политика ,  
0 
В Раде потребовали от Зеленского раскрыть детали продажи «Слуги народа»
Депутата от «Европейской солидарности» заинтересовало, когда и за какую сумму права на показ сериала с Зеленским были проданы ТНТ. Премьера состоялась на российском телеканале через два дня после «нормандского саммита»
Постер первого сезона сериала  (Фото: wikimedia.org)

Депутат Верховной рады Украины от «Европейской солидарности» (лидером партии является экс-президент Украины Петр Порошенко, занимает в Верховной раде 27 мест из 450) Алексей Гончаренко направил президенту страны Владимиру Зеленскому запрос, в котором попросил сообщить подробности продажи сериала «Слуга народа» телеканалу ТНТ. Об этом Гончаренко сообщил в Facebook, опубликовав фотографии документа.

Депутата, в частности, заинтересовало, за какую сумму «Студия Квартал-95» продала права на трансляцию сериала с Зеленским в главной роли российскому телевидению; когда начались переговоры, а также когда состоялась продажа прав и была проведена сделка.

Как обратил внимание Гончаренко, телеканал ТНТ анонсировал показ сериала «внезапно и сразу после «нормандской встречи», которая прошла 9 декабря в Париже.

Общество
Сериал «Слуга народа» с Зеленским покажут на российском телевидении

О том, что ТНТ покажет 11 декабря первые три эпизода сериала, стало известно накануне. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя начало трансляции, заявил журналистам, что телеканалу для этого не требуется разрешение Кремля.

«Слуга народа» — телесериал режиссера Алексея Кирющенко, над его созданием работала «Студия Квартал-95». Шоу состоит из трех сезонов, премьера первого прошла в ноябре 2015 года на украинском телеканале «1+1». Главный герой шоу — учитель истории Василий Голобородько, которого сыграл Зеленский. По сюжету он, разозленный состоянием страны, произносит гневный нецензурный монолог, который его ученики записывают и выкладывают в интернет. На волне популярности видеоролика Голобородько становится президентом.

В сентябре 2017 года права на показ «Слуги народа» были проданы Netflix. В мае 2019 года «Яндекс» сообщил о покупке прав на показ сериала в России. Посмотреть шоу можно на портале «Кинопоиск» по подписке.

Автор: Наталия Анисимова
Теги: Владимир Зеленский, сериал, ТНТ, Верховная рада
Материалы по теме
Кремль прокомментировал планы показа в России «Слуги народа» с Зеленским
Общество
«Яндекс» купил права на сериал «Слуга народа» с Зеленским
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter