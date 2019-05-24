«Яндекс» купил права на сериал «Слуга народа» с Зеленским

Ранее СМИ обратили внимание на то, что серии «Слуги народа» оказались недоступны для просмотра в России. В студии, производящей сериал, объясняют это юридическими вопросами и обещают, что он снова будет доступен

Кадр из сериала «Слуга народа» (Фото: Квартал-95)

Права на показ телесериала «Слуга народа» с Владимиром Зеленским на территории России приобрела компания «Яндекс», сообщили «Ведомости» со ссылкой на представителя поисковика. Сериал можно будет посмотреть на портале «Кинопоиск», добавил он.

Телесериал оказался недоступен на официальном канале шоу на YouTube в России. По словам Сергея Пушкина, digital-директора студии «Квартал 95», компании — правообладателя сериала, это временная мера, пока не будут решены юридические вопросы. Об этом он рассказал газете «Ведомости».

Сериал «Слуга народа» был снят компанией «Студия «Квартал 95». Его слоган — «История следующего президента». Сериал повествует об учителе истории, который становится президентом страны. Главную роль сыграл Зеленский. Политическая комедия «Слуга народа» стала самым рейтинговым сериалом украинского телевидения по итогам 2015 года. Позднее вышли еще два сезона шоу.

Первый сезон сериала вышел на канале «1+1» в ноябре 2015 года. В сентябре 2017 года права на показ «Слуги народа» были проданы Netflix.