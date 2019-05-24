«Яндекс» купил права на сериал «Слуга народа» с Зеленским

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономикаЗдоровье
...
USD Бирж. 64,57 -0,29 EUR Бирж. 72,26 -0,27 Brent 68,63 +1,22% USD Нал. 65,07 64,24 EUR Нал. 72,80 71,87 USD ЦБ 64,49 +0,08 EUR ЦБ 71,84 -0,01 EUR/USD 1,1187 +0,0011 BTC/USD Бирж. 7 982,10 +113,30 IMOEX 2 636,95 +0,70% RTSI 1 286,67 +0,88% DJIA 25 490,47 -1,11% Nasdaq 7 628,28 -1,58%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономика
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Weibo $75 (+61,36%) прогноз Barclays Capital к 04.02.20 Купить
МТС ₽315 (+20,78%) прогноз Велес Капитал к 20.05.20 Купить
L Brands $35 (+45,89%) прогноз Oppenheimer к 10.05.20 Купить
BRENT $80 (+17,99%) прогноз Lloyds к 31.12.19
Евро/Доллар $1,17 (+4,83%) прогноз BNP Paribas к 30.06.19 Купить
Weibo $75 (+61,36%) прогноз Barclays Capital к 04.02.20 Купить
МТС ₽315 (+20,78%) прогноз Велес Капитал к 20.05.20 Купить
L Brands $35 (+45,89%) прогноз Oppenheimer к 10.05.20 Купить
BRENT $80 (+17,99%) прогноз Lloyds к 31.12.19
Евро/Доллар $1,17 (+4,83%) прогноз BNP Paribas к 30.06.19 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 24 мая
USD ЦБ: 64,49 (+0,08) Quote, 23 мая, 12:06
Курс евро на 24 мая
EUR ЦБ: 71,84 (-0,01) Quote, 23 мая, 12:06
Суд приговорил к 10 годам экс-юриста ЮКОСа Ивлева Общество, 11:31 Дело темное: пять типичных ошибок при организации освещения жилья Pro, 11:23 Партия Порошенко уберет его имя из названия и сменит лидера Политика, 11:21 Рыбный бизнес: хочешь сделать хорошо — сделай сам РБК и ВТБ, 11:11 Умерла историк Наталия Басовская Общество, 11:08 Ловушка глобализации: какие выводы следуют из санкций США против Huawei Мнение, 11:07 Глава администрации Зеленского выступил за переговоры с Россией Политика, 11:05 Самолет не смог вылететь из Кургана в Москву из-за технических неполадок Общество, 10:59 «Яндекс» купил права на сериал «Слуга народа» с Зеленским Общество, 10:46 Останется ли элитная недвижимость инструментом для зарабатывания денег РБК и Элитная недвижимость, 10:34 В Москве на «Партизанской» высадили пассажиров для проверки поезда Общество, 10:33 В России запретили уличные табло с курсами обмена валют Финансы, 10:24 СК проверит омскую гимназию из-за обвалившейся на выпускников штукатурки Общество, 10:13 Даниэль Канеман — РБК: «Неразумные решения — путь к большому успеху» Pro, 10:09
Общество ,  
0 
«Яндекс» купил права на сериал «Слуга народа» с Зеленским
Ранее СМИ обратили внимание на то, что серии «Слуги народа» оказались недоступны для просмотра в России. В студии, производящей сериал, объясняют это юридическими вопросами и обещают, что он снова будет доступен
Кадр из сериала «Слуга народа» (Фото: Квартал-95)

Права на показ телесериала «Слуга народа» с Владимиром Зеленским на территории России приобрела компания «Яндекс», сообщили «Ведомости» со ссылкой на представителя поисковика. Сериал можно будет посмотреть на портале «Кинопоиск», добавил он.

Телесериал оказался недоступен на официальном канале шоу на YouTube в России. По словам Сергея Пушкина, digital-директора студии «Квартал 95», компании — правообладателя сериала, это временная мера, пока не будут решены юридические вопросы. Об этом он рассказал газете «Ведомости».

Сериал «Слуга народа» был снят компанией «Студия «Квартал 95». Его слоган — «История следующего президента». Сериал повествует об учителе истории, который становится президентом страны. Главную роль сыграл Зеленский. Политическая комедия «Слуга народа» стала самым рейтинговым сериалом украинского телевидения по итогам 2015 года. Позднее вышли еще два сезона шоу.

Фотогалерея 
«Колбасу по 2.20, может, вернет»: украинцы о президенте Зеленском

Первый сезон сериала вышел на канале «1+1» в ноябре 2015 года. В сентябре 2017 года права на показ «Слуги народа» были проданы Netflix.

По данным Русской службы Би-би-си, посмотреть сериал в YouTube нельзя также на территории Великобритании.

Владимир Зеленский победил во втором туре президентских выборов, обогнав бывшего президента Петра Порошенко, и вступил в должность 20 мая.

Автор: Евгения Маляренко
Теги: Владимир Зеленский, YouTube
Материалы по теме
Зеленский назначил главу партии «Слуга народа» замглавы СБУ
Политика
Зеленский пожаловался на неудобное президентское кресло
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter