Сериал «Слуга народа» с Зеленским покажут на российском телевидении

Первые три серии телеканал ТНТ покажет 11 декабря. Владимир Зеленский сыграл в нем учителя истории, недовольного состоянием страны, который выдвигает свою кандидатуру на выборах президента

Фото: Стрингер / РИА Новости

Сериал «Слуга народа», в котором сыграл главную роль президент Украины Владимир Зеленский, покажет ТНТ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу телеканала.

Согласно расписанию передач на сайте ТНТ, первые три серии «Слуги народа» выйдут в среду, 11 декабря.

В сериале нынешний президент Украины сыграл учителя истории Василия Голобородько, недовольного состоянием страны. В порыве гнева он срывается в монолог с использованием нецензурной лексики, который его ученики записывают на видео и выкладывают в интернет. Герой Зеленского становится популярен в Сети и, согласившись на уговоры учеников при поддержке граждан, выдвигает свою кандидатуру в президенты.

Над созданием сериала работала «Студия Квартал-95» — наследница команды КВН, капитаном которой был Зеленский. На Украине премьера сериала состоялась в ноябре 2015 года, его транслировал телеканал «1+1». Студия выпустила три сезона «Слуги народа», съемки последнего начались в августе 2018 года, а его первая серия вышла 27 марта этого года.