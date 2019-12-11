Bloomberg узнал о готовности стран ЕС продлить санкции против России

Ожидается, что экономический пакет санкций, направленный на финансовый, энергетический и оборонный сектора, а также на товары двойного назначения, будет продлен в этот четверг

Жозеп Боррель (Фото: Virginia Mayo / AP)

Страны — члены Евросоюза в четверг, 12 декабря, собираются продлить санкции против России. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на неназванного европейского чиновника.

Речь идет об экономическом пакете мер, срок действия которых истекает 31 января 2020 года. Этот пакет санкций обычно продлевают на полгода. Последний раз Брюссель продлевал его летом этого года.

Ранее глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что время для снятия антироссийских санкций не пришло. Его позицию поддержал верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Он пообещал не ослаблять санкционное давление на Россию с целью поддержания суверенитета и территориальной целостности Украины.

Санкции против России страны Запада начали вводить в 2014 году после присоединения Крыма к России. В настоящее время со стороны ЕС действует несколько пакетов мер. Помимо экономических, которые направлены на финансовый, энергетический и оборонный сектора, а также на товары двойного назначения, действуют также индивидуальные санкции против российских физических лиц и организаций. Этот пакет мер также традиционно продлевается на полгода. Последний раз это было в сентябре, санкции продлили до 15 марта 2015 года.