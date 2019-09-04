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В ЕС договорились продлить антироссийские санкции еще на полгода

Европейский союз продлит на полгода индивидуальные санкции против российских физических лиц и организаций. Об этом сообщили РБК в пресс-службе Евросовета.

«Сегодня на уровне послов ЕС было одобрено решение продлить ограничительные меры за действия, ставящие под угрозу территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины, на 6 месяцев, до 15 марта 2020 года», — заявили в пресс-службе. В Совете ЕС добавили, что меры о продлении санкций будут приняты в ближайшие несколько дней.

«Анализ ситуации показал, что корректировка санкционного режима [в отношении России] в нынешних условиях была бы неоправданной», — отметили в Евросовете.

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Ранее о том, что комитет постоянных представителей стран (COREPER) Европейского союза согласовал документ, продляющий санкции, сообщали со ссылкой на источники «РИА Новости» и ТАСС.  По данным «РИА Новости», документ был согласован без обсуждения. Собеседник агентства сообщил, что в ходе заседания было принято решение использовать письменную процедуру принятия документа.

Индивидуальные санкции включают в себя заморозку активов, а также ограничения на въезд на территорию Европейского союза. В настоящее время они действуют в отношении 170 физических и 44 юридических лиц.

27 июня Совет Евросоюза официально продлил экономические санкции против России до 31 января 2020 года. Ограничения затрагивают финансовый, энергетический и оборонный сектор. В МИД России продление санкций назвали «неконструктивными играми». В отношении страны также действуют санкции, введенные после присоединения Крыма. Они были продлены до 23 июня 2020 года.

Теги: санкции, Евросоюз
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