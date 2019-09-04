В ЕС договорились продлить антироссийские санкции еще на полгода

В ЕС договорились продлить антироссийские санкции еще на полгода

Европейский союз продлит на полгода индивидуальные санкции против российских физических лиц и организаций. Об этом сообщили РБК в пресс-службе Евросовета.

«Сегодня на уровне послов ЕС было одобрено решение продлить ограничительные меры за действия, ставящие под угрозу территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины, на 6 месяцев, до 15 марта 2020 года», — заявили в пресс-службе. В Совете ЕС добавили, что меры о продлении санкций будут приняты в ближайшие несколько дней.

«Анализ ситуации показал, что корректировка санкционного режима [в отношении России] в нынешних условиях была бы неоправданной», — отметили в Евросовете.

Ранее о том, что комитет постоянных представителей стран (COREPER) Европейского союза согласовал документ, продляющий санкции, сообщали со ссылкой на источники «РИА Новости» и ТАСС. По данным «РИА Новости», документ был согласован без обсуждения. Собеседник агентства сообщил, что в ходе заседания было принято решение использовать письменную процедуру принятия документа.