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Аваков озвучил план по возвращению под контроль украинской границы
Киев рассчитывает постепенно занимать небольшие участки приграничных территорий и за день до выборов в Донбассе полностью взять границу под контроль
Арсен Аваков (Фото: Zuma / ТАСС)

Об этом журналистам сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков. Видео его комментарием опубликовал в Twitter «Громадске».

Авакову задали вопрос о том, могут ли стороны достичь компромисса по границе, учитывая то, что президент России Владимир Путин, по словам одного из корреспондентов, «четко дал понять: сначала выборы, потом контроль над границей».

Министр заявил о возможности компромисса в этом вопросе. По его словам, он заключается в том, что Украина получит контроль над границей «не за месяц до выборов, а за два дня». «Вот у нас есть 408 км границы, мы будем каждый день уменьшать, и за день до выборов — раз, и вся граница у нас под контролем», — сказал Аваков.

По его словам, украинские силы попадут на территорию Донбасса, когда он будет освобожден «от вооруженных формирований». Аваков добавил, что Киев готов патрулировать эту зону с представителями, как уточняет «Громадске», «территориальных общин».

Министр отметил, что этот период будет трудным и может продлиться около полугода или года. «Но мы готовы пройти. Но это будет потом, когда все со всем согласятся, а пока мы видим, что Путин не готов вернуть нам границу», — заявил Аваков.

Политика
Путин предрек новую Сребреницу из-за передачи Украине границы в Донбассе

Ранее Путин отмечал, что если Украина преждевременно получит контроль над границей, в этом регионе может повториться трагедия как в боснийской Сребренице в 1995 году. Тогда сербская армия взяла под свой контроль город, населенный преимущественно мусульманами, в результате чего были расстреляны несколько тысяч человек.

Путин обратил внимание на то, как президент Украины Владимир Зеленский общался на линии разведения сил у поселка Золотое в Донбассе с представившимися добровольцами. После спора с Зеленским один из них отказался выполнять его просьбу. «Понятно, кто там сильнее. И что там произойдет? И кто ими будет руководить, этими националистами, когда они войдут на эти территории без обеспечения гарантий людям?» — прокомментировал российский президент.

Зеленский объяснял, что у него с Путиным полностью расходятся взгляды на передачу границы. «Я поднимаю вопрос, чтобы передача границы была до выборов. Мне кажется, что я очень аргументированно говорю», — заявил украинский президент. Он отметил, что российская сторона хочет передать границу после выборов в Донбассе, исходя из соглашений, подписанных бывшим президентом Украины Петром Порошенко.

Автор: Гаяна Демурина
Теги: Арсен Аваков, Украина, Донбасс
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