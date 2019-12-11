Аваков озвучил план по возвращению под контроль украинской границы

Киев рассчитывает постепенно занимать небольшие участки приграничных территорий и за день до выборов в Донбассе полностью взять границу под контроль

Арсен Аваков (Фото: Zuma / ТАСС)

Об этом журналистам сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков. Видео его комментарием опубликовал в Twitter «Громадске».

Авакову задали вопрос о том, могут ли стороны достичь компромисса по границе, учитывая то, что президент России Владимир Путин, по словам одного из корреспондентов, «четко дал понять: сначала выборы, потом контроль над границей».

Министр заявил о возможности компромисса в этом вопросе. По его словам, он заключается в том, что Украина получит контроль над границей «не за месяц до выборов, а за два дня». «Вот у нас есть 408 км границы, мы будем каждый день уменьшать, и за день до выборов — раз, и вся граница у нас под контролем», — сказал Аваков.

По его словам, украинские силы попадут на территорию Донбасса, когда он будет освобожден «от вооруженных формирований». Аваков добавил, что Киев готов патрулировать эту зону с представителями, как уточняет «Громадске», «территориальных общин».

Министр отметил, что этот период будет трудным и может продлиться около полугода или года. «Но мы готовы пройти. Но это будет потом, когда все со всем согласятся, а пока мы видим, что Путин не готов вернуть нам границу», — заявил Аваков.