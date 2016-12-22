Совфед одобрил запрет на уличные табло с курсами валют

Закон о запрете размещения на улицах электронных табло с курсами валют поддержал Совет Федерации. Ранее соответствующий закон приняла Госдума

Фото: Антон Белицкий / ТАСС

Совет Федерации одобрил закон о запрете уличных табло с курсами валют, сообщили РБК в пресс-службе верхней палаты. Сенаторы проголосовали за него на пленарном заседании 11 декабря.

Ранее инициативу поддержал комитет Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам, следует из базы данных законопроектов Госдумы. Нижняя палата российского парламента приняла закон в третьем чтении 5 декабря.

С инициативой запретить банкам устанавливать на улицах электронные табло и другие конструкции, на которых указываются курсы принимаемых к обмену валют, выступил в начале 2018 года Банк России (ЦБ).

После вступления закона в силу любые информационные щиты с курсами валют разрешат устанавливать только внутри помещений.

Предложенный шаг направлен на борьбу с незаконными точками обмена валют, пояснял ранее регулятор. «Информацию о курсах обмена иностранных валют за пределами помещений чаще всего размещают так называемые незаконные «точки обмена валют», которые маскируются под операционные кассы уполномоченного банка», — говорил тогда представитель пресс-службы ЦБ.

Замдиректора департамента финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ Илья Ясинский также отмечал, что на уличных табло часто указывают не тот курс, по которому в реальности совершаются операции.