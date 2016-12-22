В Госдуме поддержали идею убрать с улиц электронные табло с курсами валют

Профильный комитет Госдумы поддержал норму, согласно которой информация о курсах иностранных валют к рублю и кросс-курсах валют может размещаться только внутри уполномоченных банков, сообщает ТАСС.
Законодательная норма внесена в качестве поправки ко второму чтению законопроекта о совершении резидентами валютных операций, связанных с договорами РЕПО, комитетом Госдумы по финансовому рынку, указывает агентство. Документ будет рассмотрен депутатами 4 декабря.
Ранее запретить коммерческим банкам устанавливать на улице электронные табло, на которых указываются курсы принимаемых к обмену валют, а также иные носители с данными о курсе, предложил Банк России (ЦБ).
Свою инициативу регулятор объяснил борьбой с незаконными точками обмена валют. «Как показывает практика, информацию о курсах обмена иностранных валют за пределами помещений чаще всего размещают так называемые незаконные «точки обмена валют», которые маскируются под операционные кассы уполномоченного банка», — отметил в разговоре с РБК представитель пресс-службы ЦБ. В то же время уполномоченные банки, как правило, размещают такую информацию на табло внутри помещений, подчеркнул он.
По закону проводить валютно-обменные операции могут только уполномоченные банки.
По словам замдиректора департамента финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ Ильи Ясинского, помимо того, что под электронными вывесками работает очень много незаконных точек обмена валюты, в таких пунктах обмена валюты граждан зачастую обманывают. «Их привлекают льготными курсами валютно-обменной операции, а получается так, что граждане денег не получают», — рассказал Ясинский, добавив, что запрет направлен на то, чтобы усложнить жизнь серым обменникам (цитаты по ТАСС).