В ходе протестов во Франции задержали более 1300 человек

В ходе акций протеста против повышения цен на топливо во Франции и столкновений митингующих с полицией в целом по стране задержано 1385 человек, заявил глава французского МВД Кристоф Кастанер. Об этом сообщает телеканал BFMTV.

По его словам, наибольшее число манифестантов было задержано в Париже — около 920 человек. Среди них, по словам Кастанера, находятся около 20 представителей как ультралевых, так и ультраправых движений, которые призывали к насилию в соцсетях, и теперь они находятся под стражей. Министр не исключил роста числа задержанных.

У многих были изъяты запрещенные для митингов предметы, такие, как молотки, маски, рогатки и другие.

Ранее сообщалось, что в ходе акций протеста 8 декабря полиция задержала 700 человек по всей стране, в частности, в Париже — 575 человек. Количество протестующих во Франции оценили в 125 тыс. человек, против которых власти выставили почти 90 тыс. полицейских.

Протесты против повышения налога на топливо продолжаются во Франции с середины ноября. Власти Франции пошли на уступки и приняли мораторий на повышение цен на топливо, но манифестанты требуют отставки президента Эмманюэля Макрона.