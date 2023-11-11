Европейский университет обвинили в работе с нежелательной организацией

Суд получил протоколы на Европейский университет в Петербурге по делу о сотрудничестве с нежелательной организацией. Ранее ректор вуза предполагал, что учебное заведение может однажды быть «образцово-показательно отутюжено»

Фото: Замир Усманов / Global Look Press

В Дзержинский суд Санкт-Петербурга поступили два административных дела против Европейского университета, сообщили РБК в объединенной пресс-службе судов города.

Протоколы составлены по статье об участии в деятельности иностранной или международной неправительственной организации, признанной нежелательной (ст. 20.33 КоАП).

Для юридических лиц административная статья грозит штрафом от 50 тыс. до 100 тыс. руб., распространение или гиперссылка на сайт нежелательной организации грозит блокировкой ресурса в России. Повторное нарушение может повлечь уголовное наказание (ст. 284.1, до шести лет лишения свободы).

В университете не согласились с обвинениями в свой адрес и пояснили РБК, что два определения, поступившие в Дзержинский суд, были переданы прокуратурой по результатам майской проверки. Речь шла о восьми научных книгах, которые издали при поддержке Института «Открытое общество» (признан нежелательным) и Института Кеннана (дочерняя структура Международного центра Вудро Вильсона, признанного нежелательным в ноябре 2022 года).

«Указанные книги были изданы и переданы в нашу библиотеку задолго до принятия федерального закона № 272-ФЗ, хранились в закрытом специальном фонде и после принятия закона никому не выдавались», — подчеркнули в Европейском университете.

В Европейский университет пришли с проверкой в мае из прокуратуры и Рособрнадзора после доноса. Проверку вели «на экстремизм», проверяющие запросили темы диссертаций и личные дела аспирантов и магистрантов за 2020–2023 годы, рассказали источники Би-би-си.