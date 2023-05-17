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Прокуратура пришла с проверкой в Европейский университет в Петербурге

Прокуратура пришла с проверкой в Европейский университет в Петербурге
Комиссия проверяет документы по учебному процессу, в том числе работы магистров и аспирантов. Поводом стала жалоба некоего гражданина, сообщили в вузе. Би-би-си пишет, что проверка связана с законодательством об экстремизме
Здание Европейского университета в Санкт-Петербурге
Здание Европейского университета в Санкт-Петербурге (Фото: сервис Google Street View)

Сотрудники прокуратуры и Рособрнадзора проводят проверку в Европейском университете в Санкт-Петербурге, сообщили РБК в вузе. Поводом для нее стало обращение гражданина.

«Основным предметом проверки является исполнение законодательства об образовании. Проверка проходит в выездном формате. Комиссия проверяет документацию по учебному процессу, в том числе выпускные квалификационные работы магистров и темы работ аспирантов. Университет работает в обычном режиме, занятия ведутся по расписанию, проходят все обычные мероприятия», — сообщили в Европейском университете в Санкт-Петербурге.

Ранее о проверке сообщили источники Би-би-си. По данным двух собеседников издания, вуз проверяют «на экстремизм». Надзорные органы изучают содержание научных работ и программ. Проверяющие запросили темы диссертаций и личные дела аспирантов и магистрантов за 2020–2023 годы, такие документы собирают по меньшей мере на четырех факультетах — антропологии, социологии, истории и политических наук.

РБК направил запросы в прокуратуру Санкт-Петербурга и Рособрнадзор.

У властей не впервые возникают претензии к Европейскому университету: так, в 2016 году депутат Госдумы Виталий Милонов, который тогда был депутатом городского заксобрания, пожаловался в прокуратуру на отсутствие в вузе медпункта, незаконные перепланировки в здании и на то, что стипендии выдаются студентам в конвертах и в иностранной валюте. В вузе эти обвинения назвали ложными.

Летом того же года Рособрнадзор заявил, что нашел в университете 120 нарушений, несколько из которых ведомство посчитало неисправленными даже после того, как вуз отчитался об их устранении. Суд аннулировал лицензию вуза, восстановить ее удалось в августе 2018 года. Помимо этого университет пытался отстоять аренду дворца Кушелева-Безбородко на Гагаринской улице. Арендный договор был расторгнут в 2017 году, университет проиграл суд, и здание вернули петербургским властям.

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Европейский университет в Санкт-Петербурге, негосударственное учреждение постдипломного образования, был основан в 1994 году по инициативе мэра города Анатолия Собчака. В рейтингах Минобрнауки за 2016 и 2017 годы он лидировал среди 830 российских вузов по нескольким ключевым показателям, включая научно-исследовательскую деятельность, отмечается на сайте университета.

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Екатерина Костина Екатерина Костина, Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Европейский университет в Петербурге прокуратура Рособрнадзор экстремизм
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