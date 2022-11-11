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Генпрокуратура признала нежелательным центр Вудро Вильсона
Генпрокуратура признала нежелательной деятельность научного центра Вудро Вильсона
Генпрокуратура России признала нежелательным американский Международный научный центр Вудро Вильсона.
«По результатам изучения поступивших материалов Генеральная прокуратура Российской Федерации приняла решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации деятельности иностранной неправительственной организации «Международный научный центр им. Вудро Вильсона» (Woodrow Wilson International Center for Scholars), США», — сообщили в ведомстве.
Материал дополняется.