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Политика ,  
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В Рязанской области грузовой состав сошел с путей из-за посторонних

МЖД: в Рязанской области 19 грузовых вагонов сошли с путей из-за вмешательства
«Посторонние лица» вмешались в работу железной дороги, из-за чего 19 вагонов сошли с рельс. Легкие травмы получил помощник машиниста. МЖД заверила, что инцидент не повлияет на движение поездов и электричек
Фото: Московская межрегиональная транспортная прокуратура
Фото: Московская межрегиональная транспортная прокуратура

В Рязанской области из-за «вмешательства посторонних лиц» произошел сход вагонов грузового состава, сообщила пресс-служба Московской железной дороги.

«Сегодня в 07:12 на перегоне Рыбное — Блок пост, по предварительной информации, в результате вмешательства посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта произошел сход 19 вагонов грузового поезда. В результате инцидента незначительные травмы получил помощник машиниста, для оказания помощи ему вызвана бригада медиков», — говорится в сообщении.

МЖД заверила, что инцидент не повредит экологии, а также расписанию пассажирских поездов и электричек. На место схода направлены восстановительные поезда. В РЖД сформировали штаб для координации действий по ликвидации последствий.

Mash пишет, что семь перевернувшихся вагонов были загружены минеральными удобрениями. Перед сходом вагонов с путей был слышен взрыв.

РБК обратился за комментарием в ГУ МВД по Рязанской области.

Источник, близкий к МВД, сообщил РБК, что при движении грузового состава в районе станции Дягилево в Рязанской области произошел «хлопок» и сход семи вагонов поезда № 2018 с минеральными удобрениями.

В результате инцидента было повреждено железнодорожное полотно.

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В последнее время ФСБ и правоохранительные ведомства не раз задерживали подозреваемых по делам о вмешательстве в работу железных дорог в России. В августе уголовное дело завели против двух подростков, которые, предположительно, подожгли релейный шкаф в Красноярском крае. Им предъявили обвинения по статье о диверсии (п. «а» ч. 2 ст. 281 УК), за что грозит до 12 лет лишения свободы.

Осенью 2022-го ФСБ по подозрению в диверсии задержала жителя Свердловской области. Как рассказал источник РБК, подозреваемый, предположительно, установил «перемычку между двумя рельсовыми нитями в виде скрутки из алюминиевой проволоки» на перегоне Реж — Стриганово Свердловской железной дороги. Из-за этого подвижной состав мог сойти с пути, однако работники железной дороги обнаружили вмешательство и устранили его, сообщил собеседник. Мужчина критиковал внешнюю политику Россию в части действий на Украине и объявления частичной мобилизации.

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