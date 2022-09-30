ФСБ: в Свердловской области задержали подозреваемого в диверсии на железной дороге

ФСБ задержала подозреваемого в диверсии на железной дороге

Фото: Владислав Шатило / РБК

В Свердловской области задержали местного жителя, которого подозревают в попытке совершения диверсии, сообщает региональное управление ФСБ.

Против него заведено уголовное дело по ч. 1 ст. 281 УК («Диверсия»), с ним проводятся следственные действия.

ТАСС со ссылкой на представителя правоохранительных органов также утверждает, что подозреваемый установил «устройство» на перегоне «Реж — Стриганово» Свердловской железной дороги, «которое могло привести к сходу подвижного состава с пути». «Его вмешательство не привело к трагедии по независящим от него причинам — устройство своевременно заметили и устранили сотрудники РЖД», — пояснил он.

Собеседник агентства также уточнил, что мужчину завербовали и инструктировали Вооруженные силы Украины.

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