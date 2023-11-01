Губернатор Кузбасса не согласился с планами РЖД по вывозу угля из региона

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев недоволен предложением РЖД вывезти в 2024 году из региона на экспорт всего 47 млн т угля. Глава Кузбасса считает, что необходимо обеспечить прирост вывоза топлива, а не его снижение

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев не согласился с предложенными РЖД на следующий год объемами вывоза кузбасского угля на экспорт в восточном направлении. Планом-графиком, подготовленным холдингом во исполнение поручения президента Владимира Путина, предусмотрена отгрузка топлива на уровне 47 млн т — это на 6 млн т меньше, чем в 2023 году.

В октябре Цивилев заявлял о намерении Кузбасса перевезти по железной дороге в восточном направлении 60 млн т угля с учетом 5 млн т, не отгруженных в прошлом году. Соответствующее предложение власти Кузбасса направляли на рассмотрение в правительство.

Регион собирается «отстаивать свою позицию», написал глава правительства Кузбасса в телеграм-канале 1 ноября. Он считает необходимым, чтобы РЖД гарантировали прирост по отгрузке на 2024 год. «Напоминаю, что уже шесть лет регион находится на одном и том же объеме вывоза угля на Восток — 53 млн т, а в прошлом году мы вывезли всего 48 млн т угля, что на 5 млн т меньше гарантированных РЖД объемов. На этот год у нас была программа, которую мы подписали в прошлом году, — 53 млн т гарантированно и 55 млн т, к которым РЖД должны были стремиться. Уже сейчас есть уверенность, что отгрузим только 53 млн т», — сказал Цивилев.

Всего в 2023 году правительство планировало экспорт угля по железной дороге в восточном направлении на уровне 111 млн т, из них на Кузбасс приходилось чуть менее половины. Уже в первом квартале года РЖД начали отставать от графика. В ответ на претензии угольщиков замгендиректора РЖД, начальник Центра фирменного транспортного обслуживания Алексей Шило заверял, что свои обязательства железнодорожники выполнят и отставание по объемам вывоза кузбасского угля будет нивелировано во втором квартале. В итоге регион получил приоритет и к июню увеличил погрузку на восток на 19,5%, до 22,7 млн т.

По данным директора по логистике СУЭК (владеет угольными активами в Кузбассе) Дениса Рахимжанова, за девять месяцев 2023 года из региона на экспорт в восточном направлении всего было вывезено 39 млн т угольной продукции — этот темп соотносится с соглашением о взаимодействии по отправкам топлива, подписанным между РЖД и правительством Кемеровской области в конце прошлого года. Кроме того, по его словам, в ближайшие два года ожидается рост объемов вывоза топлива как из Кузбасса, так и из других угледобывающих регионов, чему поспособствует последовательное увеличение пропускной и провозной способности железнодорожной инфраструктуры. Другим фактором, который поддержит увеличение экспорта, он называл совершенствование технологии перевозок в виде развития тяжеловесного движения и расширения парка инновационных вагонов, которые обладают повышенной грузоподъемностью.

Директор ОСП «ТЦ Интегратор» УК «Кузбассразрезуголь» Ольга Светлакова, в свою очередь, отмечает, что на данный момент угольщики ограничены инфраструктурой РЖД и в восточном, и в западном направлениях. Производственные мощности позволяют увеличить добычу угля и, соответственно, его реализацию на рынках стран Азиатско-Тихоокеанского региона. «Если и возможен рост экспорта, то только на столько, на сколько железные дороги готовы вывезти заявленный груз, — поясняет она. — Вместе с тем, несмотря на инфраструктурный фактор, нужно отметить, что динамика поставки угля на экспорт зависит также от конъюнктуры международных топливных рынков, объема спроса на уголь со стороны основных потребителей Азиатско-Тихоокеанского региона и колебания цен».