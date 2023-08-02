СК обвинил подростков в диверсии на железной дороге в Красноярском крае

В Красноярском крае завели уголовное дело на троих подростков, которые, по данным следствия, подожгли два релейных шкафа на перегоне станция Шушь — станция Шарыпово, сообщили в региональном СК. По версии следователей, они действовали по заданию неустановленного лица.

Фигурантов дела задержали и предъявили обвинение по п. «а» ч. 2 ст. 281 УК (диверсия). Максимальное наказание по статье — 12 лет лишения свободы. Мера пресечения для подростков избирается.

Поджог произошел в ночь на 30 июля, сообщали в пресс-службе Красноярской железной дороги. Возгорание на станции Шарыпово не повлияло на движение поездов. Дело передали в правоохранительные органы.