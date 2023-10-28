 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Силы ПВО перехватили шесть дронов над Тульской и Орловской областями

Минобороны: ПВО перехватила шесть дронов над Тульской и Орловской областями
Сюжет
Военная операция на Украине
Четыре украинских беспилотника перехватили над Орловской областью, еще два — над Тульской, сообщили в Минобороны

В ночь на 28 октября украинская сторона попыталась атаковать при помощи беспилотников самолетного типа объекты на территории России, сообщает Минобороны. Силы ПВО перехватили четыре дрона над Орловской областью, еще два — над Тульской.

Ведомство не уточняет, есть ли разрушения или пострадавшие.

Эти два региона ранее не раз подвергались атакам дронов. Например, 17 сентября в Узловском районе Тульской области беспилотник упал на территории Логистического центра № 1. В тот же день в Орле БПЛА рухнул на нежилой объект в Железнодорожном районе.

И в Орловской, и в Тульской областях запуск беспилотников без предварительного согласования с властями запрещен. Орловский губернатор Андрей Клычков, говоря в конце августа об участившихся атаках, призвал жителей не публиковать фото и видео работы систем ПВО.

В конце августа мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в Орле обустраивают аэропорт для перехвата дронов, летящих на столицу.

Читайте на РБК Pro
Акции каких компаний взлетели за год на сотни процентов и что их ждет
Компании в России рекордно подняли зарплаты. Почему вы этого не заметили
Топ-7 стран для переезда за границу по учебной визе
За технологиями 5G будущее телекоммуникаций. Какие акции покупать
Авторы
Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Минобороны беспилотники Тульская область Орловская область
Материалы по теме
Над Брянской областью уничтожили четыре украинских дрона
Политика
При атаке дрона на Тёткино пострадал местный житель
Политика
В Белгородской области сбили второй дрон за час
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

До открытия выставки-форума «Россия»

Реклама, Выставка "Россия"

Лента новостей
Курс евро на 28 октября
EUR ЦБ: 98,35 (-0,39) Инвестиции, 27 окт, 15:58 Курс доллара на 28 октября
USD ЦБ: 93,22 (-0,34) Инвестиции, 27 окт, 15:58
Американец установил рекорд XXI века в НХЛ по очкам на старте сезона Спорт, 10:32
Тысячекратная деноминация 1998г.: почему она была почти незаметной РБК и Сбер, 10:29
Судьи отменили шайбу Овечкина в матче НХЛ. Видео Спорт, 10:12
ЦАХАЛ нанесла авиаудары по 150 подземным целям в секторе Газа Политика, 10:10
Как запустить сервисный бизнес в облаке. Чек-лист РБК и Yandex Cloud, 10:10
Риски изъятия сверхприбыли компаний сохраняются: как это учесть инвестору Инвестиции, 10:00
Минсельхоз посоветовал пивоварам самим финансировать производство хмеля Бизнес, 10:00
Digital MBA от РБК: онлайн-курс для управленцев
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Узнать подробнее
Bloomberg узнал о сомнении в способности США помочь сразу Израилю и Киеву Политика, 09:55
Число погибших в шахте в Казахстане увеличилось до 21 Общество, 09:50
Зачем производитель автомобилей запустил свою космическую программу РБК и Geely, 09:49
Силы ПВО перехватили шесть дронов над Тульской и Орловской областями Политика, 09:48
ЦАХАЛ нанесла удары по «Хезболле» в ответ на запуск ракет по Израилю Политика, 09:21
Дикое животное в городе: как себя с ними вести, кого и когда кормить РБК и ДПиООС, 09:07
Курс доллара в ноябре 2023-го: в пользу рубля играет один сильный фактор Инвестиции, 09:00