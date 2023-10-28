Минобороны: ПВО перехватила шесть дронов над Тульской и Орловской областями

Силы ПВО перехватили шесть дронов над Тульской и Орловской областями

Четыре украинских беспилотника перехватили над Орловской областью, еще два — над Тульской, сообщили в Минобороны

В ночь на 28 октября украинская сторона попыталась атаковать при помощи беспилотников самолетного типа объекты на территории России, сообщает Минобороны. Силы ПВО перехватили четыре дрона над Орловской областью, еще два — над Тульской.

Ведомство не уточняет, есть ли разрушения или пострадавшие.

Эти два региона ранее не раз подвергались атакам дронов. Например, 17 сентября в Узловском районе Тульской области беспилотник упал на территории Логистического центра № 1. В тот же день в Орле БПЛА рухнул на нежилой объект в Железнодорожном районе.

И в Орловской, и в Тульской областях запуск беспилотников без предварительного согласования с властями запрещен. Орловский губернатор Андрей Клычков, говоря в конце августа об участившихся атаках, призвал жителей не публиковать фото и видео работы систем ПВО.

В конце августа мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в Орле обустраивают аэропорт для перехвата дронов, летящих на столицу.