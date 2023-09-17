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Атаки беспилотников на Москву ,  
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Росавиация сообщила о штатной работе аэропортов Москвы после атаки дронов

Росавиация: московские аэропорты возобновили работу после ночной атаки дронов
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Атаки беспилотников на Москву

Аэропорты Домодедово и Жуковский работают в штатном режиме после ограничения полетов ночью, сообщили в пресс-службе Росавиации.

«Ранее, рано утром, в целях обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов были временно были ограничены полеты в аэропорты Домодедово и Жуковский. На запасной аэропорт ушло одно воздушное судно», — заявили в ведомстве.

В ночь на 17 сентября два украинских беспилотника пытались совершить атаки на Москву и Подмосковье. Первый дрон был сбит силами ПВО в городском округе Истра, второй — в Раменском районе Московской области. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что после обоих атак разрушений и пострадавших зафиксировано не было.

Этой ночью в столичных аэропортах объявляли план «Ковер», который применяют при незаконном пересечении границы и появлении в воздушном пространстве неопознанных объектов, писали телеграм-каналы Baza и SHOT. Mash уточнял, что план «Ковер» вводили во Внуково и Домодедово. Согласно сервису «Яндекс. Расписание», в московских аэропортах задерживали 29 рейсов, еще 9 отменили.

Теги
Росавиация беспилотники дроны Москва аэропорты
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