На Украине избрали нового главу Верховного суда

Станислав Кравченко (Фото: Alina Smutko / Reuters)

Новым главой Верховного суда Украины стал Станислав Кравченко, сообщает «Страна».

За него проголосовали 108 участников пленума из 148. Кравченко сменил Всеволода Князева, которого обвиняют в получении взятки. Ранее Кравченко занимал пост главы Кассационного уголовного суда в составе Верховного суда.

15 мая Князева задержали при получении взятки в размере около $3 млн. По данным «Страны», ее судье дал миллиардер Константин Жеваго (Forbes оценивает его состояние в $1,3 млрд). На следующий день пленум Верховного суда выразил недоверие Князеву, что означает увольнение с должности.

18 мая экс-главу Верховного суда арестовали с возможностью внесения залога в размере 107 млн грн ($2,9 млн). На суде он заявил, что в его кабинет мог зайти любой.

«Ко мне на хранение приносили деньги разные лица, даже судьи Верховного суда. У меня в кабинете они просто хранились», — сказал он. Прокурор говорил, что деньги, хранившиеся в кабинете, были частью взяток от Жеваго.

Константин Жеваго в 2022 году занял пятое место в списке богатейших людей Украины по версии украинского Forbes (в декабре 2022 года издание оценило состояние Жеваго в $1,4 млрд). Последние три года Жеваго не живет в стране: он покинул ее из-за уголовного дела о растрате 2,5 млрд грн из средств банка «Финансы и кредит».