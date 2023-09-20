Вертолет беглого украинского бизнесмена Жеваго передали на нужды ВСУ
Вертолет украинского бизнесмена Константина Жеваго, который покинул страну после возбуждения против него уголовного дела, передали вооруженным силам Украины (ВСУ), сообщило Государственное бюро расследований (ГБР) Украины.
Вертолет арестовали в марте в рамках уголовного дела о растрате, по которому проходит Жеваго. Предприниматель использовал его в личных целях. Теперь вертолет будет выполнять боевые задачи в одной из частей ВСУ, отметили в ГБУ.
На видео, которое показало ведомство, видно, что речь идет о легком многоцелевом вертолете Agusta AW109 Power итальянского производства.
Константин Жеваго — в прошлом ключевой акционер украинского банка «Финансы и кредит» (обанкротился в 2015 году), основатель и совладелец горнодобывающей компании Ferrexpo. В 2022 году он занял пятое место в списке богатейших людей Украины по версии украинского Forbes: в декабре 2022 года издание оценило состояние Жеваго в $1,4 млрд.
Последние три года Жеваго не живет в стране: он покинул ее из-за уголовного дела о растрате $113 млн из банка «Финансы и кредит». Следствие полагает, что действия Жеваго причинили «ущерб интересам государства и вкладчиков банка».
В 2021 году Интерпол объявил Жеваго в розыск по просьбе украинской стороны. В декабре 2022-го его задержали на французском горнолыжном курорте Куршевель. Однако французский суд отказал Киеву в выдаче бизнесмена, и в январе 2023 года Жеваго вышел на свободу под залог €1 млн.
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