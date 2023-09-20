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Военная операция на Украине ,  
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Вертолет беглого украинского бизнесмена Жеваго передали на нужды ВСУ

Вертолет беглого украинского бизнесмена Жеваго передали на нужды ВСУ
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: dbr.gov.ua
Фото: dbr.gov.ua

Вертолет украинского бизнесмена Константина Жеваго, который покинул страну после возбуждения против него уголовного дела, передали вооруженным силам Украины (ВСУ), сообщило Государственное бюро расследований (ГБР) Украины.

Вертолет арестовали в марте в рамках уголовного дела о растрате, по которому проходит Жеваго. Предприниматель использовал его в личных целях. Теперь вертолет будет выполнять боевые задачи в одной из частей ВСУ, отметили в ГБУ.

На видео, которое показало ведомство, видно, что речь идет о легком многоцелевом вертолете Agusta AW109 Power итальянского производства.

Константин Жеваго — в прошлом ключевой акционер украинского банка «Финансы и кредит» (обанкротился в 2015 году), основатель и совладелец горнодобывающей компании Ferrexpo. В 2022 году он занял пятое место в списке богатейших людей Украины по версии украинского Forbes: в декабре 2022 года издание оценило состояние Жеваго в $1,4 млрд.

Последние три года Жеваго не живет в стране: он покинул ее из-за уголовного дела о растрате $113 млн из банка «Финансы и кредит». Следствие полагает, что действия Жеваго причинили «ущерб интересам государства и вкладчиков банка».

В 2021 году Интерпол объявил Жеваго в розыск по просьбе украинской стороны. В декабре 2022-го его задержали на французском горнолыжном курорте Куршевель. Однако французский суд отказал Киеву в выдаче бизнесмена, и в январе 2023 года Жеваго вышел на свободу под залог €1 млн.

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