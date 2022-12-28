Одного из богатейших украинцев задержали в Куршавеле

Константин Жеваго находится в розыске с 2019 года по делу о растрате в контролировавшемся им банке

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Правоохранительные органы Франции задержали по запросу Государственного бюро расследований Украины бывшего народного депутата, бизнесмена Константина Жеваго, занимающего пятое место ($1,4 млрд) в рейтинге богатейших людей Украины по версии Forbes.

В сообщении ГБР говорится, что задержание произошло на «элитном курорте Куршавель». Следователи подготовили ходатайства о взятии под стражу до получения требования об экстрадиции Жеваго для 38 стран. «В течение нескольких месяцев продолжалась тесное взаимодействие с правоохранителями разных стран, в том числе органами юстиции, жандармерии и полиции Французской Республики», — отметили в ГБР.

Бизнесмена задержали 27 декабря. «Сегодня запланировано избрание экстрадиционного ареста Жеваго в суде города Шамбери», — пояснили следователи. Он готовят пакет документов для его экстрадиции из Франции на Украину.

Жеваго обвиняют в нарушении нескольких статей уголовного кодекса Украины. По версия, он создал «механизм растраты $113 млн» из банка «Финансы и кредит», акционером которого был Жеваго, в «ущерб интересам государства и вкладчиков банка».

Украинские власти арестовали имущество бизнесмена и связанных с ним юридических лиц, уточнили в ГБР.

Жеваго был бенефициаром банка «Финансы и кредит», входившего в десятку крупнейших на Украине, но обанкротившегося к 2015 году. Генпрокуратура Украины еще в 2019 году объявила Жеваго в международный розыск по делу о растрате и легализации 2,5 млрд грн через банк ФК. Сейчас основной актив бизнесмена — горнорудная компания Ferrexpo (Полтавский ГОК).