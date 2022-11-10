Сальдо пообещал «отстоять землю»

Владимир Сальдо (Фото: Максим Блинов / РИА Новости)

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что жители региона «отстоят свою землю», хотя сейчас «тяжело». Видео с его заявлением опубликовала ЛДПР в Telegram-канале — Херсонскую область посетила делегация фракции.

«Мы точно знаем, что то, что мы делаем, это правое дело. А правое дело подталкивает нас к решениям, которые дадут возможность в перспективе, в будущем воссоздать всю территорию Российской Федерации. И люди, которые здесь живут, они надеются на это, они верят в это. Да, нам сейчас тяжело, но всё равно мы отстоим свою землю», — говорит на видео Сальдо.

Командующий в зоне спецоперации на Украине генерал армии Сергей Суровикин доложил 9 ноября министру обороны Сергею Шойгу об отводе войск на левый берег реки Днепр. Генерал отметил, что более 115 тыс. жителей уже эвакуированы из Херсона и соседних районов, а угроза окружения российской группировки войск остается реальной. Он предложил занять оборону по левому берегу Днепра, а высвободившиеся подразделения перебросить в наступление на других направлениях. «Непростое решение» командующий объяснил стремлением сохранить жизни военнослужащих. Шойгу согласился с доводами Суровикина и поручил приступить к отводу войск за Днепр.

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