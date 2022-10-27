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Военная операция на Украине ,  
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На Украине по доносу оштрафовали доцента за занятие не на украинском

Секретариат языкового омбудсмена: на Украине оштрафован доцент за лекцию не на украинском
На Украине впервые выписали штраф за нарушение закона об обязательном использовании государственного языка. Оштрафован преподаватель университета по доносу одного из студентов. На каком именно языке он вел занятие, не уточняется
Фото: Максим Шеметов / ТАСС
Фото: Максим Шеметов / ТАСС

Норма о введении штрафов за нарушение закона о государственном языке впервые применена на Украине. Первым оштрафованным стал преподаватель Национального авиационного университета (НАУ) в Киеве в результате доноса одного из студентов, сообщает издание «Украинские новости» со ссылкой на секретариат языкового омбудсмена Тараса Кременя.

Как следует из копий протокола и постановления, опубликованных изданием, 7 сентября доцент НАУ на занятиях для студентов третьего курса использовал негосударственный язык. Какой именно и в каком объеме, не уточняется. Фамилия доцента также не названа. Преподавателю выписан штраф 3400 грн (около 5,6 тыс. руб.).

Из объяснений преподавателя, содержащихся в протоколе, следует, что на него пожаловался кто-то из студентов. Секретариат омбудсмена в ответ на запрос «Украинских новостей» подтвердил, что о нарушении стало известно благодаря «обращению гражданина, которое поступило омбудсмену».

Верховная рада приняла закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» 25 апреля 2019 года. Он закрепляет за украинским языком исключительные права по сравнению с другими распространенными в республике и вводит механизмы для контроля за его применением во многих сферах. Документ не затрагивает частное общение.

С 16 июля 2022 года на Украине начала действовать норма об административной ответственности за использование негосударственного языка для должностных лиц, органов государственной власти и местного самоуправления, руководителей и работников предприятий, учреждений и организаций всех форм собственности. Размер штрафа составляет от 3,4 тыс. до 8,5 тыс. грн, если нарушение совершено впервые. За повторное оштрафуют на сумму от 8,5 тыс. до 11,9 тыс. грн.

Согласно закону, общеукраинские и региональные печатные СМИ должны издаваться на украинском языке. Исключение в ст. 25 сделано для английского и крымско-татарского языка, языков других коренных народов Украины и официальных языков ЕС. Русский в этот список не попал. Издания на русском языке могут выпускаться в случае, если подписчикам предоставлена возможность выписывать их и на государственном языке.

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21 октября глава Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов заявил, что русский язык должен совсем пропасть с территории Украины. «Русский язык должен исчезнуть с нашей территории вообще как элемент враждебной пропаганды и промывки мозгов для нашего населения», — пояснил Данилов. Он уточнил, что обязательными являются «наш родной язык» и английский.

Слова Данилова раскритиковали в России. Глава республики Крым Сергей Аксенов, например, выразил уверенность, что исчезнет не русский язык, а Украина, в руководстве которой находятся «такие персонажи». Он также назвал секретаря СНБО бывшим русским человеком.

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Илья Пламенев Илья Пламенев
Киев Украина штраф государственный язык русский язык Военная операция на Украине
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