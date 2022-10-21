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В ООН оценили слова секретаря СНБО об «исчезновении» русского языка

Представитель генсека ООН Дюжаррик: слова Данилова о русском языке «не помогают»
Секретарь СНБО назвал русский язык «элементом промывки мозгов», пожелав ему полного исчезновения с Украины. Он призвал «отойти и квакать на своем русском языке». Представитель генсека ООН напомнил о значении слов и действий
Стефан Дюжаррик
Стефан Дюжаррик (Фото: Li Muzi / Xinhua / Global Look Press)

После ввода российских войск на Украину заметно «очень много нездоровой риторики», заявил пресс-секретарь генсека ООН Стефан Дюжаррик. Так он оценил слова секретаря украинского Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Алексея Данилова о русском языке. Трансляция шла на YouTube.

«Во время этого конфликта и даже еще до его начала мы видели много риторики, которая, по крайней мере, не помогает. И действия, и слова имеют значение», — сказал Дюжаррик (цитата по ТАСС).

Данилов ранее заявил, что русский язык должен исчезнуть с территории Украины как «элемент враждебной пропаганды и промывки мозгов» для украинцев. Обязательным языком для жителей страны является «родной» и английский, подчеркнул он. «Нам от них ничего не надо, пусть они отстанут от нас, пусть отойдут на свои болота и квакают на своем русском языке», — предложил секретарь СНБО.

Слова Данилова раскритиковали власти Крыма, глава республики Сергей Аксенов выразил уверенность, что исчезнет не русский язык, а Украина, в руководстве которой находятся «такие персонажи». Он назвал секретаря СНБО «бывшим русским человеком».

После ввода российских войск на Украину в некоторых регионах республики решили отказаться от обучения в школах на русском языке. В августе портал «Страна» опубликовал документ департамента образования и науки киевского горсовета, где сказано, что на 2022–2023 год образование на русском языке не предусмотрено. В июле советник главы Львовской областной военной администрации Олег Радик сообщил о закрытии классов в регионе, где обучение велось на русском. В Николаеве решили с нового учебного года запретить использовать русский язык в учреждениях среднего образования.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
русский язык СНБО Украины
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