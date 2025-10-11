 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

В Сербии заявили, что у Вучича нет «волшебной палочки» против санкций США

В Сербии заявили, что у Вучича нет «волшебной палочки» от санкций США против NIS
Попавшая под санкции энергокомпания NIS не представила плана работы в новых условиях, вместо этого выразив надежду на решение, которое найдет Вучич на высшем уровне. Но у президента нет «волшебной палочки», отметило правительство
Александр Вучич
Александр Вучич (Фото: Marko Djurica / Reuters)

Руководство сербской нефтяной компании NIS, которая столкнулась с американскими санкциями, выражало надежду, что президент Сербии Александр Вучич найдет какое-либо решение, чтобы снять ограничения, но у него нет «волшебной палочки», заявила министр горного дела и энергетики Сербии Дубравка Джедович-Ханданович, передает Vreme.

На встрече в NIS в пятницу в компании отметили, что надеются на поиск решения Вучичем «на более высоком уровне», при этом не представив никакого плана работы в ближайшие месяцы в условиях санкций. «Знаете, даже у президента Сербии нет волшебной палочки», — подчеркнула министр.

По ее словам, Вучич в понедельник встретится с председателем правления «Газпром нефти» Александром Дюковым и замминистра энергетики Павлом Сорокиным в Белграде, чтобы обсудить ситуацию с NIS. Она попала под санкции США из-за российского владения компанией.

Вучич выразил разочарование из-за сроков договора о российском газе
Политика
Александр Вучич

Самая большая доля в NIS принадлежит «Газпром нефти» (находится с января под санкциями США) — 44,85%, у «Газпрома» — 11,3%. Сербия владеет долей в 29,87%. «Газпром нефть» в этом году сократила свою долю в NIS c 50%.

Вучич заявил о «тяжелых последствиях» для Сербии из-за санкций против NIS
Политика
Александр Вучич

США откладывали санкции против NIS по крайней мере шесть раз, но 9 октября компания сообщила, что они вступили в силу.

Вучич 6 октября, говоря о судьбе NIS, заявил, что Вашингтон отложит санкции против сербской компании лишь при условии национализации, однако он не хочет идти на этот шаг. В прошлом президент допускал выкуп российских долей в NIS примерно за €600 млн.

Читайте РБК в Telegram.

«Там цена жизни — ноль» — Саралиев об обмене пленными

Дуров заявил об истекающем времени на «спасение свободного интернета»

Европарламент принял решение насчет вотумов недоверия Урсуле фон дер Ляйен

Путин поспорил с Пашиняном об объеме товарооборота. Видео

Путин рассказал о новом оружии, которое проходит испытания

Власти Испании отреагировали на слова Трампа, который предложил «выкинуть» страну из НАТО

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Персоны
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Александр Вучич Сербия NIS санкции
Александр Вучич фото
Александр Вучич
политик, президент Сербии
5 марта 1970 года
Материалы по теме
Вучич заявил о «тяжелых последствиях» для Сербии из-за санкций против NIS
Политика
Сербская NIS сообщила о начале действия санкций США
Политика
Вучич исключил национализацию нефтекомпании NIS ради отсрочки санкций США
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 9 октября
EUR ЦБ: 94,94 (-0,74) Инвестиции, 09 окт, 17:05 Курс доллара на 9 октября
USD ЦБ: 81,55 (-0,39) Инвестиции, 09 окт, 17:05
Вучич раскрыл главную причину, почему Сербия не близка к членству в ЕС Политика, 20:11
Холанд дважды не забил пенальти в матче отбора на ЧМ-2026 с Израилем Спорт, 20:10
Губернатора Самарской области посвятили в казаки Политика, 20:00
Умер актер Денис Семенов Общество, 19:55
Офисы будущего: тренды коммерческой недвижимости в 2025 году РБК и ГАЛС, 19:55
Гладков предупредил о веерных отключениях электричества после обстрела Политика, 19:52
Российский игрок НХЛ сломал руку Спорт, 19:43
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Над Белгородом сбили украинские ракеты Политика, 19:40
На своем берегу: какой будет новая очередь City Bay РБК и City Bay, 19:23
В Германии произошла стрельба на рыночной площади в городе Гиссен Общество, 19:22
ЕС обвинил Таджикистан в неисполнении ордера МУС на арест Путина Политика, 19:20
В Сербии заявили, что у Вучича нет «волшебной палочки» против санкций США Политика, 19:12
Избыток чувств (и веса): что на самом деле нужно домашнему животному РБК х Четыре Лапы, 19:00
Прощальный матч Глушакова завершился победой легенд «Локомотива» Спорт, 18:59