В Сербии заявили, что у Вучича нет «волшебной палочки» против санкций США
Руководство сербской нефтяной компании NIS, которая столкнулась с американскими санкциями, выражало надежду, что президент Сербии Александр Вучич найдет какое-либо решение, чтобы снять ограничения, но у него нет «волшебной палочки», заявила министр горного дела и энергетики Сербии Дубравка Джедович-Ханданович, передает Vreme.
На встрече в NIS в пятницу в компании отметили, что надеются на поиск решения Вучичем «на более высоком уровне», при этом не представив никакого плана работы в ближайшие месяцы в условиях санкций. «Знаете, даже у президента Сербии нет волшебной палочки», — подчеркнула министр.
По ее словам, Вучич в понедельник встретится с председателем правления «Газпром нефти» Александром Дюковым и замминистра энергетики Павлом Сорокиным в Белграде, чтобы обсудить ситуацию с NIS. Она попала под санкции США из-за российского владения компанией.
Самая большая доля в NIS принадлежит «Газпром нефти» (находится с января под санкциями США) — 44,85%, у «Газпрома» — 11,3%. Сербия владеет долей в 29,87%. «Газпром нефть» в этом году сократила свою долю в NIS c 50%.
США откладывали санкции против NIS по крайней мере шесть раз, но 9 октября компания сообщила, что они вступили в силу.
Вучич 6 октября, говоря о судьбе NIS, заявил, что Вашингтон отложит санкции против сербской компании лишь при условии национализации, однако он не хочет идти на этот шаг. В прошлом президент допускал выкуп российских долей в NIS примерно за €600 млн.
