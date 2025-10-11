Орбан объявил сбор подписей в Венгрии против планов ЕС по поддержке Киева

Орбан сообщил, что кампания пройдет в каждом городе и каждой деревне, так как Венгрия против планов Брюсселя по дальнейшей поддержке Украины. ЕС обсуждает финансирование с привлечением активов России, Москва считает это воровством

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан объявил в стране сбор подписей против военных планов руководителей других государств Евросоюза. Об этом он написал на своей странице в Facebook (принадлежит корпорации Meta, чья деятельность признана экстремистской и запрещена в России).

«Нас ждет жаркая осень. Европа стремительно приближается к войне. Несколько недель назад в Копенгагене был представлен военный план Брюсселя: Европа платит, украинцы воюют, а Россия будет истощена», — заявил Орбан.

По его словам, тогда, в Дании, Венгрия открыто выступила против этого. В ответ ЕС начал кампанию против Будапешта, добавил политик.

«Арсенал огромен. Обвинения в шпионаже, скандалы с фальшивыми новостями и юридические манипуляции. <...>

Мы не можем смотреть на это без дела! Надо еще раз продемонстрировать, что венгерский народ не хочет войны. Вот почему сегодня начинаем сбор подписей против военных планов Брюсселя», — написал венгерский премьер.

Сегодня Орбан лично посетил фермерский рынок Пештержебет, где пообщался со сторонниками и поставил свою подпись под петицией против военных планов лидеров Евросоюза. Он заверил, что кампания по сбору подписей дойдет до каждого города и каждой деревни, «потому что сейчас нам нужен каждый миролюбивый венгр».

Орбан анонсировал сбор подписей еще 2 октября на саммите ЕС в Копенгагене. Он сообщил, что предложит руководству партии «Фидес» начать эту кампанию, «поскольку нам понадобятся все силы, чтобы не ввязываться в эту войну». Позднее президиум партии принял его предложение.

Весной в Венгрии прошел референдум по вопросу о членстве Украины в Евросоюзе. Как позднее сообщил Орбан, на нем 95% венгров не поддержали вступление Украины в сообщество.

На саммите Европейского политического сообщества в Дании обсуждались дальнейшая помощь Украине, в том числе за счет использования российских активов, гарантии безопасности ей, а также проект «стена дронов».

ЕС обсуждает схему финансирования для Украины в размере €175 млрд с использованием замороженных российских активов. Предоставить Украине «репарационный» кредит предлагали глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и канцлер Германии Фридрих Мерц, последний называл сумму в €140 млрд. По задумке, Киев вернет средства только после получения репараций от России.

Москва заявляла, что любые действия с ее активами сочтет «воровством». Военную поддержку Киева Россия осуждает.

Украинские власти заявляли, что не подпишут никакое мирное соглашение с Россией без механизма выплаты репараций. Москва отвергает подобные требования. На переговорах в Стамбуле в 2025 году российская сторона обозначила в качестве требования отказ Украины от любых запросов на репарации, говорили источники Bloomberg.