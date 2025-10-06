Орбан заявил о нежелании вводить евро в Венгрии из-за «развала» Евросоюза
Вопрос о введении евро в Венгрии не стоит в повестке дня, поскольку Евросоюз находится в процессе распада. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в разговоре с порталом EconomX.
«Этого вопроса точно не будет в моей повестке дня», — сказал он в ответ на вопрос о введении евро в Венгрии.
В Венгрии официальной валютой остается венгерский форинт. Несмотря на то что Венгрия — член ЕС с 2004 года, она не ввела евро.
Орбан отметил, что Европейский союз находится в процессе распада, «он просто разваливается сейчас». По мнению венгерского премьера, если не произойдет радикальных изменений, этот процесс продолжится.
Премьер-министр Венгрии добавил, что он не хотел бы, чтобы страна была связана с Евросоюзом теснее, чем сейчас, а введение евро может послужить этой цели.
Орбан также объяснил нежелание вводить общеевропейскую валюту тем, что, по его словам, с момента вступления в должность президента США Дональда Трампа в экономику Венгрии поступили американские инвестиции на сумму 150 млрд форинтов (более $451 млн).
В конце сентября Орбан заявил, что западные страны больше не являются примером для подражания. Он призвал Венгрию найти собственный путь развития. «Нам нужна смелость — интеллектуальная, политическая и личная, чтобы признать, что Запад больше не является образцом для подражания, и показать, что есть лучший путь», — написал он в соцсети Х.
По мнению венгерского премьера, Евросоюз страдает от политических провалов, миграционного кризиса и долгов, а Венгрия ориентируется на семейную политику и поддержку трудящихся, а также делает ставку на традиционные ценности.
