Байден попросил охранять Трампа, как действующего президента
Президент США Джо Байден заявил журналистам в Белом доме, что администрация предоставит его предшественнику, кандидату на пост главы государства Дональду Трампу «все необходимое» для того, чтобы он мог безопасно продолжать предвыборную кампанию.
Байден заявил, что в вопросах безопасности к Трампу следует относиться «так, как если бы он был действующим президентом». «Дайте ему все необходимое, если это подходит под эту категорию, все в порядке. Но если нет, то не надо», — сказал он (цитата по The Guardian).
Так президент ответил на просьбу журналистов прокомментировать данные The New York Times и The Washington Post о том, что представители предвыборного штаба Трампа попросили власти усилить его охрану из-за угроз безопасности. По данным изданий, команда потребовала предоставить Трампу военные самолеты для перелетов и ограничить полеты над его резиденциями и местами проведения предвыборных митингов. Просьба последовала после того, как советники Трампа получили данные о подготовке Ираном покушения на политика. В Тегеране называли подобные обвинения «необоснованными и злонамеренными».
NBC со ссылкой на источники сообщал, что из-за проблем с безопасностью Трамп не играет в гольф с 15 сентября. В тот день был задержан американец Райан Уэсли Раут, который пробрался на территорию принадлежащего политику гольф-клуба в Палм-Бич, штат Флорида. С собой у него были автомат Калашникова и камера GoPro. Мужчина провел в засаде 12 часов, он не сделал ни единого выстрела. Стрельбу вели агенты службы, когда заметили его. В конце сентября Рауту предъявили официальное обвинение в попытке покушения на Трампа, он не признал вину.
Кандидат не будет играть в гольф до окончания выборов, сообщает телеканал. Собеседники NBC сказали, что агенты Секретной службы уведомили его о сложностях в обеспечении безопасности должным образом во время игр. У Трампа 18 объектов, где он может играть в гольф, по всему миру, в том числе в Омане и в Дубае.
13 июля произошло первое покушение на Трампа. Когда кандидат выступал на предвыборном мероприятии в Батлере (Пенсильвания), 20-летний Томас Мэттью Крукс забрался на крышу постройки за пределами площадки мероприятия, примерно в 120–150 м от сцены, и открыл огонь. Одна из пуль слегка задела правое ухо Трампа. Крукса застрелили агенты Секретной службы США. Также погиб один из участников митинга, еще двое были ранены.
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