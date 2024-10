Байден попросил охранять Трампа, как действующего президента

Трамп получит «все необходимое» для того, чтобы он мог безопасно продолжать предвыборную кампанию, пообещал Байден. По данным WP, штаб республиканца просил предоставить кандидату военные самолеты

Дональд Трамп (Фото: Mike Stobe / Getty Images)

Президент США Джо Байден заявил журналистам в Белом доме, что администрация предоставит его предшественнику, кандидату на пост главы государства Дональду Трампу «все необходимое» для того, чтобы он мог безопасно продолжать предвыборную кампанию.

Байден заявил, что в вопросах безопасности к Трампу следует относиться «так, как если бы он был действующим президентом». «Дайте ему все необходимое, если это подходит под эту категорию, все в порядке. Но если нет, то не надо», — сказал он (цитата по The Guardian).

Так президент ответил на просьбу журналистов прокомментировать данные The New York Times и The Washington Post о том, что представители предвыборного штаба Трампа попросили власти усилить его охрану из-за угроз безопасности. По данным изданий, команда потребовала предоставить Трампу военные самолеты для перелетов и ограничить полеты над его резиденциями и местами проведения предвыборных митингов. Просьба последовала после того, как советники Трампа получили данные о подготовке Ираном покушения на политика. В Тегеране называли подобные обвинения «необоснованными и злонамеренными».

NBC со ссылкой на источники сообщал, что из-за проблем с безопасностью Трамп не играет в гольф с 15 сентября. В тот день был задержан американец Райан Уэсли Раут, который пробрался на территорию принадлежащего политику гольф-клуба в Палм-Бич, штат Флорида. С собой у него были автомат Калашникова и камера GoPro. Мужчина провел в засаде 12 часов, он не сделал ни единого выстрела. Стрельбу вели агенты службы, когда заметили его. В конце сентября Рауту предъявили официальное обвинение в попытке покушения на Трампа, он не признал вину.

Кандидат не будет играть в гольф до окончания выборов, сообщает телеканал. Собеседники NBC сказали, что агенты Секретной службы уведомили его о сложностях в обеспечении безопасности должным образом во время игр. У Трампа 18 объектов, где он может играть в гольф, по всему миру, в том числе в Омане и в Дубае.

13 июля произошло первое покушение на Трампа. Когда кандидат выступал на предвыборном мероприятии в Батлере (Пенсильвания), 20-летний Томас Мэттью Крукс забрался на крышу постройки за пределами площадки мероприятия, примерно в 120–150 м от сцены, и открыл огонь. Одна из пуль слегка задела правое ухо Трампа. Крукса застрелили агенты Секретной службы США. Также погиб один из участников митинга, еще двое были ранены.