Райану Руту предъявили обвинение в попытке покушения на Трампа

В США предъявили официальное обвинение 58-летнему Райану Уэсли Руту в попытке покушения на жизнь экс-президента США и кандидата в пост главы государства от республиканцев Дональда Трампа, сообщает агентство Associated Press.

Ранее ему предъявили обвинение в незаконном хранении огнестрельного оружия и в хранении огнестрельного оружия со стертым серийным номером. В соответствии с новым пунктом обвинения Руту будет грозить пожизненное лишение свободы.

По данным агентства, дело передали окружному судье Эйлин Кэннон, которая в середине июля постановила закрыть дело против Трампа по обвинению в ненадлежащем хранении секретных документов.

Покушение на Трампа произошло 15 сентября. В тот день он играл в гольф во Флориде. Агенты Секретной службы заметили торчащее из кустов у территории гольф-клуба дуло автомата и открыли стрельбу, политик не пострадал. Тогда по подозрению в покушении задержали Рута.

После предъявления обвинения в незаконном хранении огнестрельного оружия Трамп обвинил американский Минюст и ФБР в некорректном расследовании второго покушения на него, назвав обвинение «легким порицанием».

Это уже второе покушение на кандидата от Республиканской партии в период предвыборной кампании. Первый случай произошел 13 июля в Пенсильвании: пуля задела политику ухо. Стрелка Томаса Мэттью Крукса ликвидировали на месте агенты Секретной службы США.