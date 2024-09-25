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Райану Руту предъявили обвинение в попытке покушения на Трампа

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Покушения на Трампа

В США предъявили официальное обвинение 58-летнему Райану Уэсли Руту в попытке покушения на жизнь экс-президента США и кандидата в пост главы государства от республиканцев Дональда Трампа, сообщает агентство Associated Press.

Ранее ему предъявили обвинение в незаконном хранении огнестрельного оружия и в хранении огнестрельного оружия со стертым серийным номером. В соответствии с новым пунктом обвинения Руту будет грозить пожизненное лишение свободы.

По данным агентства, дело передали окружному судье Эйлин Кэннон, которая в середине июля постановила закрыть дело против Трампа по обвинению в ненадлежащем хранении секретных документов.

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Покушение на Трампа произошло 15 сентября. В тот день он играл в гольф во Флориде. Агенты Секретной службы заметили торчащее из кустов у территории гольф-клуба дуло автомата и открыли стрельбу, политик не пострадал. Тогда по подозрению в покушении задержали Рута.

После предъявления обвинения в незаконном хранении огнестрельного оружия Трамп обвинил американский Минюст и ФБР в некорректном расследовании второго покушения на него, назвав обвинение «легким порицанием».

Это уже второе покушение на кандидата от Республиканской партии в период предвыборной кампании. Первый случай произошел 13 июля в Пенсильвании: пуля задела политику ухо. Стрелка Томаса Мэттью Крукса ликвидировали на месте агенты Секретной службы США.

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Дональд Трамп

45-й президент США, предприниматель, политик
14 июня 1946 года
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