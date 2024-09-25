Райану Руту предъявили обвинение в попытке покушения на Трампа
В США предъявили официальное обвинение 58-летнему Райану Уэсли Руту в попытке покушения на жизнь экс-президента США и кандидата в пост главы государства от республиканцев Дональда Трампа, сообщает агентство Associated Press.
Ранее ему предъявили обвинение в незаконном хранении огнестрельного оружия и в хранении огнестрельного оружия со стертым серийным номером. В соответствии с новым пунктом обвинения Руту будет грозить пожизненное лишение свободы.
По данным агентства, дело передали окружному судье Эйлин Кэннон, которая в середине июля постановила закрыть дело против Трампа по обвинению в ненадлежащем хранении секретных документов.
Покушение на Трампа произошло 15 сентября. В тот день он играл в гольф во Флориде. Агенты Секретной службы заметили торчащее из кустов у территории гольф-клуба дуло автомата и открыли стрельбу, политик не пострадал. Тогда по подозрению в покушении задержали Рута.
После предъявления обвинения в незаконном хранении огнестрельного оружия Трамп обвинил американский Минюст и ФБР в некорректном расследовании второго покушения на него, назвав обвинение «легким порицанием».
Это уже второе покушение на кандидата от Республиканской партии в период предвыборной кампании. Первый случай произошел 13 июля в Пенсильвании: пуля задела политику ухо. Стрелка Томаса Мэттью Крукса ликвидировали на месте агенты Секретной службы США.
Лукашенко заявил, что Белоруссии надо готовиться к войне
Marca узнала, кто станет обладателем «Золотого мяча»
В России доля потребителей водки выросла до 42% за год
Израиль начал военную операцию в Ливане
Володин назвал размер штрафов за пропаганду чайлдфри
Госдума приняла закон об отправке подсудимых на военную операцию
Создатель Flibusta сообщил о закрытии проекта из-за тяжелой болезни
Турция сократила закупку российской нефти вдвое
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов