Девять человек получили осколочные ранения при обстреле Шебекино
Девять мирных жителей получили ранения при обстреле ВСУ приграничного города Шебекино, сообщил в своем телеграм-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
«В результате двух обстрелов ранены девять мирных жителей. Всех пострадавших с различными осколочными ранениями бригады СМП и бойцы самообороны доставили в Шебекинскую ЦРБ. Четверых пострадавших бригады СМП доставляют в городскую больницу № 2 г. Белгорода, состояние одного из них оценивается медиками как тяжелое», — написал глава региона.
Он уточнил, что в результате обстрела также пострадали гражданские постройки — в трех многоквартирных домах и двух частных домовладениях выбиты окна и повреждены фасады. Также осколками посечены 11 легковых автомобилей. «В результате второго обстрела произошло возгорание хозпостроек — пожарные расчеты занимаются ликвидацией. Кроме того, в многоквартирном доме перебита газовая труба. Есть повреждения линии электропередачи», — добавил Гладков.
После начала военной операции на Украине Белгородская область регулярно подвергается обстрелам и атакам беспилотников. Власти региона 23 июля из-за обстрелов ограничили въезд в 14 населенных пунктов, в список попали поселения в Белгородском, Борисовском, Шебекинском и Краснояружском районах. 19 августа въезд закрыли еще в пять населенных пунктов.
8 октября власти также решили закрыть для въезда села Петровка и Соловьевка Белгородского района, а жителей — вывезти. Им предоставят новое жилье, обещал Гладков. Помимо этого, жителям населенных пунктов, подлежащих отселению, положены выплаты в размере 150 тыс. руб.
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