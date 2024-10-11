Девять человек получили осколочные ранения при обстреле Шебекино

Шебекино — приграничный город в Белгородской области, он регулярно подвергается обстрелам. По словам Гладкова, в этот раз из-за атаки ВСУ пострадали девять мирных жителей, один из них находится в тяжелом состоянии

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Девять мирных жителей получили ранения при обстреле ВСУ приграничного города Шебекино, сообщил в своем телеграм-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«В результате двух обстрелов ранены девять мирных жителей. Всех пострадавших с различными осколочными ранениями бригады СМП и бойцы самообороны доставили в Шебекинскую ЦРБ. Четверых пострадавших бригады СМП доставляют в городскую больницу № 2 г. Белгорода, состояние одного из них оценивается медиками как тяжелое», — написал глава региона.

Он уточнил, что в результате обстрела также пострадали гражданские постройки — в трех многоквартирных домах и двух частных домовладениях выбиты окна и повреждены фасады. Также осколками посечены 11 легковых автомобилей. «В результате второго обстрела произошло возгорание хозпостроек — пожарные расчеты занимаются ликвидацией. Кроме того, в многоквартирном доме перебита газовая труба. Есть повреждения линии электропередачи», — добавил Гладков.

После начала военной операции на Украине Белгородская область регулярно подвергается обстрелам и атакам беспилотников. Власти региона 23 июля из-за обстрелов ограничили въезд в 14 населенных пунктов, в список попали поселения в Белгородском, Борисовском, Шебекинском и Краснояружском районах. 19 августа въезд закрыли еще в пять населенных пунктов.

8 октября власти также решили закрыть для въезда села Петровка и Соловьевка Белгородского района, а жителей — вывезти. Им предоставят новое жилье, обещал Гладков. Помимо этого, жителям населенных пунктов, подлежащих отселению, положены выплаты в размере 150 тыс. руб.