Bild: польский генерал заявил о плане ударить по Петербургу при атаке на Литву

Польский генерал заявил о плане ударить по Петербургу при атаке на Литву

Польша и страны Балтии готовятся ответить на возможное нападение со стороны России ударами в радиусе 300 км, в том числе по Петербургу. Москва отвергала заявления о наличии у нее планов атаковать страны НАТО

Виды Санкт-Петербурга (Фото: Никита Попов / РБК)

Если Россия нападет на прибалтийские страны, то Запад ответит атакой на Санкт-Петербург, заявил экс-начальник Генерального штаба Польши Раймунд Анджейчак на конференции Defending Baltics, передает Bild. Выдержки из материала приводит польский портал Onet.

Он отметил, что при переходе российскими войсками границы с Литвой последует «незамедлительный ответ». «Не в первый день, а в первую минуту. Мы ударим по всем стратегическим объектам в радиусе 300 км. Мы нападем непосредственно на Санкт-Петербург», — заявил он.

О возможности нападения на балтийские страны на конференции заявил и советник президента Литвы по национальной безопасности Кястутис Будрис.

По словам Анджейчака, события на Украине дают Западу «несколько лет времени», если Киев проиграет, а Белоруссия станет полноценным членом Союзного государства, то «будет одна российская дивизия во Львове, одна в Бресте и одна в Гродно». Тогда Польша и Литва будут окружены российскими войсками.

Военный считает, что западные страны должны «взять на себя инициативу», чтобы предотвратить агрессию и показать России последствия нападения на Польшу или Литву. Анджейчак утверждает, что с этой целью Варшава сейчас закупает «800 ракет дальностью 900 км» на случай ответа на атаки со стороны Москвы.

Командующий армией Литвы Раймундас Вайкшнорас отметил, что страна должна иметь возможность самостоятельно ответить на возможное нападение со стороны России, не дожидаясь решения НАТО на этот счет. Для этого Литва, к примеру, закупает реактивные системы залпового огня HIMARS у США.

Президент Владимир Путин ранее неоднократно отвергал заявления западных стран о возможных планах России напасть на страны НАТО. В декабре прошлого года, комментируя подобное высказывание лидера США Джо Байдена, Путин назвал эти подозрения «полной чушью». По его словам, у России нет «никаких резонов, никакого интереса — ни геополитического интереса, ни экономического, ни политического, ни военного» воевать со странами НАТО. Проблем с этими государствами у Москвы нет, они сами пытаются испортить отношения, в то время как Россия заинтересована в их развитии, утверждал глава государства.

8 октября замглавы МИДа Александр Грушко заявил, что альянс ведет подготовку к возможному вооруженному столкновению с Москвой: «идет постоянная отработка возможных вариантов боевых действий против России», разрабатывается логистика, на восточном фланге размещают склады вооружений и развертывают контингенты, «милитаризируется экономика». Российское военное планирование учитывает любые варианты развития событий, заверил он.