Путин пригласил нового президента Ирана посетить Россию
Российский президент Владимир Путин в ходе первой официальной встречи с новым президентом Ирана Масудом Пезешкианом пригласил того посетить Россию с официальным визитом, на что иранский президент с благодарностью согласился, передает «РИА Новости».
По завершении переговоров Путин уточнил, что также намерен провести переговоры с Пезешкианом в октябре в Казани на саммите БРИКС. «У нас там тоже запланирована двусторонняя встреча», — добавил российский президент.
Форум в Ашхабаде, на котором впервые встретились российский и иранский президенты, посвящен 300-летию со дня рождения туркменского поэта и мыслителя Махтумкули Фраги. Общение лидеров началось в составе делегаций, затем переговоры продолжились с глазу на глаз.
Пезешкиан был избран новым президентом Ирана в июле. Его предшественник Эбрахим Раиси погиб в авиакатастрофе в середине мая. Президент Ирана является вторым по значимости официальным лицом государства (после духовного лидера, которым сейчас является Али Хаменеи). После гибели Раиси прошли внеочередные выборы.
В Иране есть условное разделение на три политических направления: фундаменталисты, которые ратуют за возвращение к идеологии исламской революции 1979 года; консерваторы, чьи идеи созвучны фундаменталистским, но более гибкие; реформаторы, которые настаивают на трансформации системы управления. Пезешкиан был кандидатом от реформаторов. В то время как программы других кандидатов были созвучны с политикой Раиси, новый иранский президент периодически критикует власти, выступает за налаживание отношений с США и свободу женщин, в том числе от ношения хиджаба.
Вместе с тем Пезешкиан заявлял о стремлении к миру между Россией и Украиной и обещал поддерживать все направленные на это предложения. «Китай и Россия неизменно поддерживали нас в трудные времена. Мы глубоко ценим эту дружбу», — также говорил он.
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