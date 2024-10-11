Путин пригласил нового президента Ирана посетить Россию

Пезешкиан был избран президентом Ирана в июле, после гибели предшественника — Эбрахима Раиси, разбившегося на вертолете в горах провинции Восточный Азербайджан. С Путиным Пезешкиан встретился впервые

Масуд Пезешкиан и Владимир Путин (Фото: Александр Щербак / ТАСС)

Российский президент Владимир Путин в ходе первой официальной встречи с новым президентом Ирана Масудом Пезешкианом пригласил того посетить Россию с официальным визитом, на что иранский президент с благодарностью согласился, передает «РИА Новости».

По завершении переговоров Путин уточнил, что также намерен провести переговоры с Пезешкианом в октябре в Казани на саммите БРИКС. «У нас там тоже запланирована двусторонняя встреча», — добавил российский президент.

Форум в Ашхабаде, на котором впервые встретились российский и иранский президенты, посвящен 300-летию со дня рождения туркменского поэта и мыслителя Махтумкули Фраги. Общение лидеров началось в составе делегаций, затем переговоры продолжились с глазу на глаз.

Пезешкиан был избран новым президентом Ирана в июле. Его предшественник Эбрахим Раиси погиб в авиакатастрофе в середине мая. Президент Ирана является вторым по значимости официальным лицом государства (после духовного лидера, которым сейчас является Али Хаменеи). После гибели Раиси прошли внеочередные выборы.

В Иране есть условное разделение на три политических направления: фундаменталисты, которые ратуют за возвращение к идеологии исламской революции 1979 года; консерваторы, чьи идеи созвучны фундаменталистским, но более гибкие; реформаторы, которые настаивают на трансформации системы управления. Пезешкиан был кандидатом от реформаторов. В то время как программы других кандидатов были созвучны с политикой Раиси, новый иранский президент периодически критикует власти, выступает за налаживание отношений с США и свободу женщин, в том числе от ношения хиджаба.

Вместе с тем Пезешкиан заявлял о стремлении к миру между Россией и Украиной и обещал поддерживать все направленные на это предложения. «Китай и Россия неизменно поддерживали нас в трудные времена. Мы глубоко ценим эту дружбу», — также говорил он.