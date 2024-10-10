Песков анонсировал «серьезный разговор» Путина и президента Ирана

Масуд Пезешкиан (Фото: WANA (West Asia News Agency) / Reuters)

Президенты России и Ирана Владимир Путин и Масуд Пезешкиан проведут двусторонние переговоры в Ашхабаде; у собеседников, которые встретятся первый раз, будет «серьезный разговор». Об этом журналистам заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Помощник Путина Юрий Ушаков ранее сообщал РБК о том, что президент приедет в столицу Туркмении Ашхабад 11 октября на форум «Взаимосвязь времен и цивилизаций — основа мира и развития».

Песков уточнил, что на предстоящей встрече планируется в первую очередь обсудить двусторонние российско-иранские отношения. «Разумеется, ситуация на Ближнем Востоке не может быть обделена вниманием. Это тоже будет на повестке дня», — добавил он (цитата по «Интерфаксу»).

«Будет серьезный разговор. Это первая встреча», — добавил представитель Кремля.

Форум посвящен 300-летию со дня рождения туркменского поэта и мыслителя Махтумкули Фраги. По словам Ушакова, в списке приглашенных будут главы многих соседних стран, включая президентов Казахстана, Киргизии, Монголии и других.

В предыдущий раз Путин посещал Туркмению в июне 2022 года. Тогда он прибыл в Ашхабад для участия в Каспийском саммите и встретился с главой республики Сердаром Бердымухамедовым.

Пезешкиан стал президентом Ирана после того, как его предшественник Эбрахим Раиси погиб в авиакатастрофе 19 мая 2024 года. Президент Ирана является вторым по значимости официальным лицом государства (после духовного лидера, которым сейчас является Али Хаменеи). После гибели Раиси прошли внеочередные выборы, на которых победу одержал Пезешкиан.