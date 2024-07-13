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Политика ,  
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Новый президент Ирана назвал Россию ценным стратегическим союзником

Президент Ирана Пезешкиан: Россия является нашим ценным стратегическим союзником

Россия является ценным стратегическим союзником Ирана, заявил новый президент страны Масуд Пезешкиан в своем обращении к миру после избрания. Текст послания опубликовала газета Tehran Times.

«Моя администрация будет продолжать расширять и укреплять наше сотрудничество», — отметил Пезешкиан.

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В обращении он добавил, что власти Ирана стремятся обеспечить мир между Россией и Украиной. По словам Пезешкиана, он продолжит отдавать приоритет двустороннему и многостороннему сотрудничеству с Москвой, в частности, по линии БРИКС, Шанхайской организации сотрудничества и Евразийского экономического союза.

Внеочередные выборы в Иране были назначены после гибели в авиакатастрофе президента Эбрахима Раиси в конце мае. В республике президент не является главой государства. После исламской революции страну возглавляет высший руководитель. Сейчас это аятолла Али Хаменеи.

Масуд Пезешкиан победил на выборах, набрав во втором туре 53,67% голосов. Среди всех кандидатов он был единственным реформатором. 

В Иране есть условное разделение на три политических направления: фундаменталисты, которые выступают за возвращение к идеологии исламской революции 1979 года; консерваторы, чьи идеи схожи с фундаменталистскими, но более гибкие; и реформаторы, которые настаивают на трансформации системы управления.

Президент России Владимир Путин поздравил Пезешкиана с избранием на пост президента Ирана. Он отметил, что российско-иранские отношения носят дружественный и добрососедский характер.

Теги
Масуд Пезешкиан Иран Россия
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