Washington Post рассказала о появлении неожиданного врага Украины

WP: Зеленский стал более открытым для переговоров с Россией

Во время встречи на авиабазе Рамштайн Зеленский планировал обнародовать свой «план победы». Но из-за урагана «Милтон» на встречу не поехал Байден, и ее отменили. Власти России исключают урегулирование на условиях Киева

Последствия урагана «Милтон» во Флориде, США (Фото: Maria Alejandra Cardona / Reuters)

Президент Украины Владимир Зеленский и его «план победы» по прекращению противостояния с Россией не получили достаточно внимания из-за урагана «Милтон», который прошелся по США, пишет The Washington Post. Ураган стал «неожиданным врагом» плана Зеленского, уточняет издание.

Встречу контактной группы по обороне Украины, запланированную на 12–13 октября на авиабазе Рамштайн в Германии, пришлось отменить после того, как президент США Джо Байден отказался ее посетить из-за «Милтона». Ураган обрушился на американский штат Флорида вечером 9 октября. Как пишет газета, теперь неясно, когда встреча состоится и будет ли Байден на ней присутствовать.

Отсрочка встречи стала неудачей для Зеленского, который спешил заручиться поддержкой своего плана перед президентскими выборами в США, которые пройдут в ноябре — меньше чем через месяц, говорится в материале. Украинский президент отправился в европейский тур в Лондон, Париж, Берлин и Рим, чтобы представить детали своей стратегии, ключевые из которых — членство Украины в НАТО и разрешение использовать западные ракеты для ударов вглубь России.

Так, Зеленский 10 октября встретился с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, премьер-министром Великобритании Киром Стармером и новым генсекретарем НАТО Марком Рютте. Украинский президент поделился с ними «планом победы», который «позволит закончить войну не позже 2025 года».

Председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Чарльз Браун-младший заявил, что «план победы» Зеленского содержит ряд вещей, о которых украинские власти «уже просили». Он уточнил, что среди союзников по НАТО существуют разногласия относительно того, стоит ли принимать Украину в альянс. Американские чиновники проведут консультации с Киевом по поводу конкретных цифр и типов боеприпасов, которые он запрашивал.

«Нам придется сесть с украинцами и обсудить, что на самом деле можно сделать по сравнению с тем, что у вас есть в этом списке», — уточнил Браун.

Газета отметила, что украинские власти пытаются использовать последние месяцы пребывания Байдена во власти, чтобы заручиться поддержкой его администрации. Тем не менее, европейские чиновники, уже ознакомившиеся с «планом победы» Зеленского, отреагировали на него прохладно, а значит Киев не сможет получить козырь в конфликте с Россией, на который рассчитывал.

Кроме того, западные дипломаты в Киеве почувствовали, что Зеленский стал более открытым к теме переговоров с Россией, несмотря на желание выйти из противостояния победителем. В качестве примера ослабления позиций украинского лидера WP приводит его слова о том, что Россию пригласят на следующий мирный саммит. Его планировали провести в ноябре.

Как сообщила спикер Пентагона Сабрина Сингх, предположительно, встречу в формате «Рамштайн» могут объединить с заседанием министров обороны НАТО, которое должно состояться 17–18 октября. В саммите примут участие представители около 50 стран, ожидается присутствие и Зеленского.

Власти России видят в расширении военной инфраструктуры HАТО в Европе угрозу безопасности страны и требуют отказа Украины от стремления вступить в блок. Летом президент Владимир Путин предложил условия для прекращения боевых действий, в которые помимо пункта о нейтральном, внеблоковом и безъядерном статусе Украины входит вывод украинских войск с территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Украина назвала их ультиматумом.

В начале августа вооруженные силы Украины (ВСУ) осуществили вторжение в Курскую область, там третий месяц продолжаются бои. На этом фоне Путин счел бесперспективными переговоры об урегулировании конфликта. Он называл «священным долгом» военнослужащих выдавить ВСУ из российского региона.

Ураган «Милтон» спровоцировал десятки торнадо. За сутки во флоридском городе Тампа выпало 279 мм осадков — это рекорд столетней давности. По данным на утро 11 октября, в результате урагана погибли девять человек, двое из них — постояльцы жилищного комплекса для престарелых.