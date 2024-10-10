Что известно о последствиях урагана «Милтон» во Флориде

В ночь на 10 октября на Флориду обрушился ураган «Милтон». Что известно о его последствиях, в том числе политических, — в статье РБК

Фото: Bill Ingram / Palm Beach Post / USA Today Network / Reuters

Что известно о пострадавших и разрушениях

«Милтон» подошел к Флориде как ураган 3-й категории (скорость порывов ветра до 195 км/ч), затем ослаб до 1-й категории (150 км/ч) и прошелся с западного на восточное побережье штата через Тампу, Сарасоту, Орландо, Дайтона-Бич и Памл-Бэй.

В результате за сутки в Тампе выпало 279 мм осадков — побит рекорд столетней давности. В экстренные службы города поступило свыше 100 вызовов в связи с пожарами, падением деревьев, обрывами линий электропередачи, а также травмами. По одному из вызовов полиция спасла 15 человек, включая детей. Мэр города Джейн Кастор призвала жителей оставаться в домах и убежищах, до тех пор пока городские власти не объявят, что на улицах безопасно находиться. По ее оценке, ураган нанес значительный ущерб, а утренний прилив может привести к наводнению не только в Тампе, но и в округе Хиллсборо в целом. Однако погибших, по информации Кастор, в городе нет.

Сильно пострадал город Санкт-Петербург: порывы ветра сорвали часть крыши стадиона Tropicana Field, где играет бейсбольная команда Tampa Bay Rays, а также повалили строительный кран в центре города. Его жители остались без водоснабжения. В международном аэропорте Орландо обрушилась часть кровли и образовалась дыра размером 9х12 м; но аэропорт был закрыт, поэтому никто не пострадал.

Метеорологи опасались, что ураган спровоцирует штормовой нагон с волнами высотой до 3,5–4 м, способными сносить целые дома, но, к облегчению властей, этого не произошло — ураган, напротив, высосал воду из залива Тампа (это называется «обратный штормовой нагон»). «Ураган был сильным, но, к счастью, это был не самый худший сценарий», — заявил губернатор Флориды Рон Десантис.

«Милтон» спровоцировал мощные торнадо по всей Флориде. В общей сложности за минувшие сутки было выпущено 133 предупреждения о торнадо (это происходит, после того как метеорологи обнаружат вихрь на радаре или его увидит обученный наблюдатель). Было подтверждено по меньшей мере 36 из них — наибольшее количество за всю историю наблюдений во Флориде и второе место по США, сообщает ABC News. Торнадо разрушили по меньшей мере 125 домов, преимущественно мобильного типа. Сейчас известно о четырех погибших, это число, как ожидается, продолжит расти по мере разбора завалов. По меньшей мере двое погибших — постояльцы жилищного комплекса для престарелых, состоящего из домов на колесах, в округе Сент-Люси. Также сообщается о пяти раненых в результате торнадо в Палм-Бич.

По данным портала PowerOutage.us, без электричества остались 3,4 млн потребителей. В Тампе без света порядка 70% жителей. В Tampa Electric заявляют, что из-за сохраняющейся опасности бригады компании не могут оценить ущерб, нанесенный электросетям. «Это были самые сильные ветры, которые, по нашему мнению, когда-либо бушевали в округе Хиллсборо за все время, что кто-либо может вспомнить. Ущерб, я думаю, будет значительно больше, чем наши клиенты испытывали за всю свою жизнь», — сказал генеральный директор компании в эфире CNN. В некоторых округах на западе штата без света остаются 80% жителей.

Из-за урагана в США были отменены или задержаны более 3 тыс. авиарейсов. В некоторых частях Флориды на несколько часов была приостановлена работа экстренных служб, сейчас они приступили к реагированию на поступившие за ночь вызовы. Хотя ураган покинул сушу и движется над Атлантическим морем, для восточного побережья сохраняется угроза наводнений, вызванных штормовым нагоном и сильными дождями. Опрошенные USA Today аналитики заявили, что из-за «Милтона» мировая страховая отрасль может понести убытки на сумму до $100 млрд, что приведет к резкому росту цен на перестрахование в 2025 году и росту каптализации отдельных страховых компаний.

«Милтон» стал третьим ураганом, обрушившимся на Флориду с начала года. Менее чем двумя неделями раньше, 26 сентября, разрушения и смерти принес ураган «Хелен». Он прошел по юго-востоку США, сильнее всего ударив по Северной и Южной Каролине, Джорджии, Теннесси, Вирджинии и Кентукки. Погибли по меньшей мере 230 человек, что сделало ураган одним из самых смертоносных в истории США — больше жизней унесли только «Мария» (2017 год, 2975 погибших) и «Катрина» (2005 год, 1392 погибших). Ущерб от «Хелены» составил по меньшей мере $190 млрд. Обычно пик сезона ураганов приходится на 20 августа — 23 сентября, что делает «Милтон» необычным явлением: такие сильные ураганы редко формируются в октябре. Более того, меньше чем за двое суток — с 5 по 7 октября — он перерос из тропического шторма до урагана максимальной, 5-й категории. В преддверии урагана власти призвали эвакуироваться 5,9 млн человек, на дорогах образовались длинные пробки.

Как отреагировали американские политики

Утром 10 октября президент США Джо Байден созвонился с губернатором Флориды Роном Десантисом, чтобы обсудить последствия бедствия. Он также обратился к жителям затронутых им территорий в соцсети X: «Я настоятельно призываю вас оставаться дома и не выезжать на дороги. Оборванные линии электропередачи, завалы и размывы создают опасные условия. Помощь уже в пути, но пока она не прибудет, оставайтесь в укрытии, до тех пор пока местные власти не скажут, что выходить на улицу безопасно».

Разрушительные ураганы обрушились на США чуть менее чем за месяц до президентских выборов и неминуемо стали поводом для перепалок между демократами и республиканцами, тем более что удар стихии пришелся на районы, где живут сторонники последних, а также на два колеблющихся штата — Джорджию и Северную Каролину. Экс-президент США и кандидат Республиканской партии на выборах 2024 года Дональд Трамп обвинил действующую администрацию в том, что та не оказала достаточную помощь пострадавшим от «Хелен» районам, где проживают его сторонники, а также заявил, будто его оппоненты потратили бюджет Федерального агентства по чрезвычайным ситуациям (FEMA) на жилье для мигрантов (в действительности эта программа и деятельность по реагированию и ликвидации последствий ураганов финансируются из разных источников).

Несмотря на опровержения FEMA, многие однопартийцы Трампа выступили со схожими заявлениями. Кроме того, в Сети стали распространяться слухи, что FEMA якобы останавливает грузовики с помощью, направляющиеся в пострадавшие районы, а федеральные власти якобы планируют снести целый город Чимни-Рок в Северной Каролине и изъяли участки у выживших местных жителей. Член палаты представителей от Джорджии Марджори Тейлор Грин и вовсе заявила, что федеральное правительство специально направило ураганы на районы, где живут сторонники Республиканской партии. «Спросите свое правительство, можно ли манипулировать погодой или контролировать ее. Вы когда-нибудь давали им разрешение на это? Вы платите за это? Конечно, да», — написала Грин в своем официальном аккаунте.

9 октября, когда «Милтон» приближался к берегам Флориды, Грин раскритиковали однопартийцы. Чак Эдвардс, член палаты представителей от Северной Каролины, наиболее пострадавшей от «Хелен», выпустил специальное заявление, в котором не упоминал Грин по имени, но подчеркнул, что «никто не может контролировать погоду». «Правительство не создало ураган «Хелен» при помощи технологий геоинженерии для захвата залежей лития в Чимни-Роке… FEMA не перенаправляло средства, предназначенные для ликвидации последствий стихийных бедствий, на проекты, связанные с ситуацией на границе, или иностранную помощь», — говорится в его заявлении. Конгрессмен Карлос Гименез, представляющий южную Флориду, посоветовал Грин «проверить голову».

Обвинения в адрес FEMA и конспирологические теории вокруг реакции правительства на ураганы осудил и Байден. По его словам, «безответственное и неустанное распространение дезинформации и откровенной лжи» подрывает веру американцев в спасительные службы, а также вредит нуждающимся в помощи. Байден также открыто обвинил Трампа в том, что тот «возглавил поток лжи», и назвал слова Грин смехотворными.

«Этому нужно положить конец. В такие моменты, как этот, стираются границы между прореспубликанскими и продемократическими штатами. Есть единые Соединенные Штаты Америки, где соседи помогают соседям; добровольцы и службы экстренного реагирования рискуют всем, включая собственную жизнь, чтобы помочь своим согражданам-американцам; государственные, местные и федеральные чиновники стоят бок о бок», — заявил он вечером 9 октября.

Выступая на предвыборном митинге в Пенсильвании в тот же день, Трамп пожелал сил жителям Флориды. «Мы молимся за них и просим бога их уберечь», — сказал он. Ни тогда, ни утром 10 октября он никак не отреагировал на обвинения Байдена в свой адрес, вместо этого заявив, что интервью Камалы Харрис, которое вышло на телеканале CBS 7 октября, было смонтировано таким образом, чтобы скрыть «реальные безумные или глупые» ответы вице-президента.