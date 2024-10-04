«Страна» узнала, что мешает отставке Буданова и Умерова

От того, кто станет следующим президентом США, зависит личность будущих глав Минобороны и разведки Украины, пишет «Страна». Выборы пройдут через месяц, Киев оставил решение об отставках, занявшись пока подбором кандидатов

Рустем Умеров, Александр Сырский и Кирилл Буданов (Фото: Reuters)

Отставку руководителей Главного разведывательного управления (ГУР) Кирилла Буданова и Минобороны Рустема Умерова отложили до президентских выборов в США. Об этом пишет украинское издание «Страна» со ссылкой на источники.

По данным издания, причин две: необходимо понимать, с кем именно из кандидатов придется иметь дело, также требуется время для выбора следующих глав ведомств.

На место руководителя ГУР рассматривают нынешнего главу Службы внешней разведки Олега Иващенко, но его кандидатура не устраивает тех, кто инициирует отставку Буданова, ведь это усилит главкома Александра Сырского, позиции которого тоже хотят ослабить, объяснил собеседник издания.

«А с отставкой Умерова все еще сложнее. Михаил Федоров, которого хотели назначить вместо Умерова, не хочет на должность министра обороны, кроме этого, у него есть сложности в отношениях с Генштабом. В этом случае все упирается в поиск нового кандидата, который пока не найден. Поэтому решили отложить этот вопрос до выборов в США», — добавил источник.

Выборы президента США пройдут 5 ноября 2024 года. Демократка Камала Харрис и республиканец Дональд Трамп согласно результатам опросов имеют почти равные шансы на успех: 48,4 против 45,9%.

Умеров возглавил Минобороны Украины год назад, прошлой осенью. По сведениям источников Forbes, в ведомстве царит «хаос», наладить стабильную работу не удалось, а решение объединить два агентства по закупке оружия и техники для ВСУ вызвало вопросы. Офис президента пытается разобраться, есть ли в этом вина министра.

На его должность собеседники Forbes прочат вице-премьера по цифровой трансформации Михаила Федорова и первого замминистра обороны Ивана Гаврилюка.

Forbes также писал, что дискуссии об отставке Буданова ведутся не меньше месяца, решение пока так и не приняли. У главы ГУР сложные отношения с главой офиса президента Андреем Ермаком и Сырским, также некоторыми неуспешными операциями спецслужбы недоволен и глава государства Владимир Зеленский. Буданов возглавляет ГУР с августа 2020 года.

О растущей концентрации власти в офисе украинского президента при Ермаке ранее также писал Bloomberg. По данным агентства, это вызывает беспокойство у партнеров Украины на Западе. Министра иностранных дел Дмитрия Кулебу уволили, поскольку он раздражал Ермака, сообщала Politico.