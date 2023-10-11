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Война санкций ,  
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Путин удивился экономической политике стран Евросоюза

Путин: из-за переплат за нефть и газ экономика ЕС находится у нулевой отметки
Сюжет
Война санкций
Экономика ЕС находится у «нулевой отметки» из-за переплат за энергоресурсы, а европейская промышленность падает рекордными темпами, заявил Путин. «Иногда смотришь — удивляешься, чего они делают там. Ну это их выбор», — отметил он
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Европейцы сейчас переплачивает за поставки нефти и газа, в результате чего экономика блока находится у «нулевой отметки». Об этом заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании Российской энергетической недели.

«Они [европейцы] сейчас переплачивают за поставки нефти, нефтепродуктов, газа, а в результате экономика Евросоюза находится около нулевой отметки, а промышленное производство с марта текущего года и вовсе оказалось в отрицательной зоне», — сказал он.

Путин со ссылкой на «наших экспертов» отметил, что рост в еврозоне составляет около 0,5%, и лишь за счет Италии и Испании. Президент пояснил, что это может быть связано с ростом на рынке недвижимости и с тем, что туристический сектор после пандемии «встает на ноги». «А так, в целом в промышленности — минус, и это отражается на всем. Динамика промышленного производства в ЕС в июле текущего года — минус 2,4 процента, производство энергии — минус 4,7 процента, за первое полугодие текущего года — минус пять», — добавил глава государства.

По его словам, реальные располагаемые доходы населения в еврозоне в первом квартале текущего года упали на 1,2% год к году, а, а России за этот же период времени выросли на 5,3%. «Да, база разная, это понятно, но тенденция — вот что важно. Это показатель качества экономической политики. Иногда смотришь — удивляешься, чего они делают там. Ну это их выбор», — заключил президент.

Энергетический кризис в Европе начался на фоне роста цен на газ и сокращения его поставок из России из-за западных санкций против Москвы в связи с проведением спецоперации на Украине. Сначала страны ЕС согласовали сокращение потребления газа на 15%, а потом ввели ценовой потолок на российские газ и нефть. Россия отказалась продавать энергоресурсы странам, которые ввели потолок цен.

По данным S&P, экспорт российского трубопроводного газа в ЕС сократился в минувшем году более чем вдвое, по сравнению с 2021 годом, — на 78 млрд куб. м, до 62 млрд куб. м. Экспорт нефти, по оценке Евростата, в 2022-м составлял от 24 до 31% от общего объема (в районе 40–50 млн барр. в месяц).

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Bloomberg писал, что зимой 2022–2023 годов Евросоюз спасла от энергокризиса аномальное теплая погода. Тем не менее агентство отметило, что сокращение поставок топлива из России остается проблемой, поскольку восполнить их затруднительно. В феврале ЕК предупреждала о возможном дефиците газа в странах Евросоюза уже этой зимой.

В начале июля глава итальянской энергокомпании Eni Клаудио Дескальци говорил, что Европа способна полностью заменить поставки российского газа, или около 60 куб. м газа, в течение двух лет.

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Илья Пламенев Илья Пламенев
Владимир Путин ЕС рецессия Экономика
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